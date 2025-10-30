全國高中輔導工作會議 探討AI時代未來輔導轉型

114年度資深輔導主任表揚

兒少學籍轉銜及復學教育執行成效良好學校表揚

大合照

為了強化全國高級中等學校輔導專業能量，國教署委託國立暨南國際大學附屬高中，於10月29、30日及11月3、4日舉辦「114年度全國高級中等學校輔導工作會議」。會議以「AI時代未來輔導轉型」為主題，因應人工智慧快速發展所帶來的衝擊與挑戰，探討未來學校輔導工作的新方向。

國教署表示，AI時代的來臨為輔導工作帶來全新挑戰，也開啟創新的契機。會議特別邀請國立清華大學教授王道維以「AI時代的生涯輔導新思維」開啟會議主軸，並由國立政治大學教授蕭富聰主講「AI語言技術於自殺防治之應用及倫理議題」。同場論壇也邀請高中端的屏東高中主任洪敏峰、溪湖高中主任陳明珠及曉明女中主任王美玲參與座談，從實務角度探討AI時代學生輔導的新挑戰與因應策略。

此外，南陽國小老師黃泓諺以「輔導行政減量：生成式AI在輔導行政工作的實作與應用」為題，分享AI如何協助輔導行政減量，提升效率與品質。透過兼具理論與實務的課程設計，協助輔導人員深化AI應用理解，並提升輔導創新意識與實踐能力。

這次會議亦表揚全國高級中等學校共23位資深輔導主任，感謝他們長年在校園輔導領域的奉獻與耕耘。其中，臺北市大直高中主任吳姿瑩以「輔導不是萬能，是可能。」及國立蘇澳海事主任溫凱群以「以適當的位置，選適當的方向、用適當的方法，好好成為自己」作為輔導理念分享，期盼資深輔導主任們的經驗能持續傳承，激勵更多輔導夥伴投入學生支持工作。同時也表揚「113年兒童及少年學籍轉銜及復學教育執行成效良好學校」共24校，肯定各校協助學生順利銜接學習、重返校園的努力與成果。