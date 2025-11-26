全國高中農業技藝競賽 北市松山工農奪4金4優勝

松山工農在114學年度全國高級中等學校農業類技藝競賽園藝職種奪下團體獎第1名

園藝科鄭同學在園藝職種比賽中奪得金手獎第1名

臺北市松山工農8位學生參加114學年度全國高級中等學校農業類技藝競賽，成績亮眼，勇奪4座金手獎、4優勝，達成全員獲獎的優異成績，並在園藝職種奪下團體獎第1名，造園景觀及食品檢驗分析兩項職種也摘下團體獎第3名。臺北市教育局鼓勵學校師生積極投入技能與技藝競賽，除了補助選手培訓所需材料費及指導老師鐘點費外，榮獲第1名者可獲得2萬元獎勵金。

臺北市教育局表示，114學年度全國高級中等學校農業類技藝競賽在國立民雄高級農工職業學校舉行，競賽項目共有「農場經營」、「園藝」、「造園景觀」、「森林」、「畜產保健」、「農業機械」、「食品加工」、「食品檢驗分析」及「生物產業機電」等9個職種，來自全國31所學校，共計250位技藝選手同場競爭。

松山工農不僅榮獲園藝職種團體獎第1名，園藝科的鄭同學也勇奪園藝職種金手獎第1名。鄭同學表示，從三月投入訓練以來，他反覆練習嫁接、扦插等繁殖技術，熟悉不同作物特性，雖多次因進度停滯感到挫折，但在師長指導下逐步調整步伐、累積自信。本次面對複雜的配方比例試題，他憑藉平日扎實訓練進行精準推算，展現專業判斷力。園藝科李同學則獲金手獎第7名，面對植物識別、嫁接技巧等多元題型，以穩定心態與長期訓練成果，在緊湊賽程中表現亮眼。

松山工農在食品檢驗分析職種及造園景觀職種都獲得團體獎第3名佳績，蔡同學在食品檢驗分析職種奪得金手獎第4名，她在陌生競賽環境中面對變化題型與多樣器材，能穩定發揮，歸功於師長平日嚴謹訓練所培養的靈活判讀與實作能力。造園景觀職種金手獎第5名的劉同學原先以園藝職種為目標訓練，在轉換跑道後逐漸克服繪圖與構圖順序等新項目的挑戰，透過不斷練習逐步掌握比例與構圖，並在師長於施工項目順序、土方計算等關鍵技術上的指導下，於比賽中取得優異成績。

臺北市教育局指出，園藝科與食品加工科的學生未來可進入多元相關行業發展，例如造園景觀設計、環境評估、測量、食品製造與食品檢驗，甚至延伸至獸醫等專業領域，充分展現專業技能與職涯潛力。