全國高中農業類技藝競賽 松山工農 奪4金手獎

全國高級中等學校農業類技藝競賽，松山工農學生共計八人代表參賽，勇奪四座金手獎四優勝。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

一一四學年度全國高級中等學校農業類技藝競賽，今年於國立民雄高級農工職業學校舉行，競賽項目共有九個職種，匯聚全國三十一所學校，共計二百五十位技藝選手同場競爭。台北市由技術型高中唯一農科學校–松山工農學生共計八人代表參賽，勇奪四座金手獎四優勝，更在園藝職種奪下團體獎第一名，造園景觀及食品檢驗分析兩項職種亦摘下團體獎第三名。

在園藝植種部分，松山工農不僅榮獲團體獎第一名，園藝科鄭同學亦在園藝職種比賽中奪得金手獎第一名，自三月投入訓練以來，他反覆練習嫁接、扦插等繁殖技術，雖多次因進度停滯感到挫折，但在師長指導下逐步調整步伐、累積自信。

此外，在食品檢驗分析職種及造園景觀職種，兩項職種團體獎皆獲得第三名的佳績，松山工農蔡同學在食品檢驗分析職種奪得金手獎第四名，她面對變化題型與多樣器材，能穩定發揮，歸功於師長平日嚴謹訓練所培養的靈活判讀與實作能力。

造園景觀職種金手獎第五名的劉同學原先以園藝職種為目標訓練，在轉換跑道後逐漸克服繪圖與構圖順序等挑戰，在施工項目順序、土方計算等關鍵技術上的指導下，於比賽中取得優異成績。