全國高級中等學校學生工業類技藝競賽 岡山農工登場

「114學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽」今天(9日)起到12日盛大舉行，主競賽場地設於國立岡山農工，負責22個職種競賽，並由國立嘉義高工與國立成大南工協辦7個職種。來自全國116所高中職學校943位選手齊聚，爭取169座金手獎與300個優勝等榮耀。

教育部表示，今年競賽標語―「群賢巧技奪天工 匠心展藝薈岡農」，象徵來自全國技職師生匯聚岡山農工，以匠心巧藝展現技職教育的專業與創意。今年競賽涵蓋29個職種，包括「應用設計」、「冷凍空調」、「電腦輔助機械製圖」、「機械製圖」、「電腦軟體設計」、「電腦修護」、「化驗」、「工業電子」、「數位電子」、「工業配線」、「室內配線」、「汽車修護」、「鉗工」、「車床」、「建築製圖」、「板金」、「建築」、「室內空間設計」、「鑄造」、「模 具」、「圖文傳播」、「測量」、「機電整合」、「飛機修護」、「家具木工」、「汽車噴漆」、「機器人」、「配管」以及「機器手臂技術」等29個職種，全面展現學生的技術實力與創新能力，競逐金手獎最高榮耀。

國教署特別感謝企業界的熱情支持，尤其是點將家企業股份有限公司董事長陳景松慷慨捐贈金手獎金新臺幣821萬元，激勵師生士氣；各大廠商亦提供先進設備與技術支援，都為這次競賽打造最高品質的設備及環境。教育部指出，全國高級中等學校學生技藝競賽不僅是一場技藝交流的平臺，更顯現出臺灣工業未來的發展趨勢及儲備專業人才的潛力。透過這場盛會將為臺灣產業注入新世代的動能，也顯現了技職教育對社會的貢獻及價值。

