全國高級中等學校學生農業類技藝競賽 民雄農工登場

學生報到

學生報到

「114學年度全國高級中等學校學生農業類技藝競賽」11月18至20日在國立民雄農工舉辦，來自全國31所學校、共計250位選手齊聚一堂，角逐9大職類項目中的49座金手獎、81名優勝及32個團體獎項，展現臺灣技職教育的蓬勃成果與農業技術實力。

教育部表示，今年度農業類技藝競賽標語為「民雄薈萃聚群英，農技金手創未來」，象徵選手們在競賽中不僅一較高下，更彼此學習、相互激勵，以實力與創意開創臺灣農業的未來新局。這場技藝競賽，是檢驗學習成果的重要舞臺，也是青年學子實現夢想的跳板。

廣告 廣告

本次競賽職種共有「農場經營」、「園藝」、「造園景觀」、「森林」、「畜產保健」、「農業機械」、「食品加工」、「食品檢驗分析」及「生物產業機電」9個職種，獲獎選手可透過「技藝競賽選手企業預聘暨人才媒合」，促成與產業銜接，提升產學技職人才培育效益；得獎選手也能藉此獲得四技二專技優保送入學及技優甄審入學的加分資格，讓技藝競賽成為學生、產業、技職教育三方攜手共好的管道。

教育部指出，這次競賽特聘國立嘉義大學農學院院長沈榮壽擔任命題及評判委員總召集人，邀集學界、產業代表共同籌組命題及評判委員小組，透過學、術科測驗，以瞭解各校選手經由長期培訓後的學習情形，更是促進校際間的經驗交流及觀摩的寶貴機會。