全國高級中等學校工業類技藝競賽 永靖高工勇奪四座金手獎兩優勝





彰化縣永靖高工學生參加114學年全國高級中等學校工業類技藝競賽，奪得4座金手獎及2項優勝，表現優異。永靖高工得獎職種同學分別是機械製圖金手獎第一名：黃寶弘同學。電腦輔助機械製圖金手獎第三名：蘇宗和同學。室內空間設計金手獎第三名：黃子育同學。室內配線金手獎第八名：方志勇同學。車床優勝：劉宗翰同學。工業配線優勝：蔡侑洲同學。本屆工科賽共有943位選手競爭29個職種，永工選手歷年都能在比賽中脫穎而出，取得傑出的成績。

實習處主任張接明表示，學生參加工科技藝競賽，都以能夠拿到金手獎為首要目標，除了對個人努力的肯定和彰顯學校的榮耀之外，對將來升學也有幫助。金手獎選手是技職學生的精英，若能有效發展其卓越的實作能力，將來在技職領域必可開創屬於自己的康莊大道。

獲得機械製圖職種金手獎第一名的黃寶弘同學與電腦輔助機械製圖職種金手獎第三名的蘇宗和同學，都是從國小時期就開始接觸機械製圖領域，從全國技能競賽青少年組一路參賽，歷經各項大小比賽，打下扎實的基礎。

黃寶弘同學表示，自己賽前狀況一直在調整，幸好在比賽時發揮水準。兩位同學的指導教練，邱柏瑄與楊秦富老師表示，選手除了平日練習，假日也都到選手室持續練習，春節也只放三天，累了師生就一起打球紓壓，培養深厚的師徒情感。經過三年精實的訓練，終於在工科賽大放異彩，永工製圖科也創下連續兩年都獲得金手獎第一名的榮譽。

室內空間設計職種金手獎的黃子育同學和室內配線職種金手獎的方志勇同學，也都在平日和假日投注大量時間精進技能，讓他們在專業類科的學習和實作上有了大幅的進步。過程中常遇到瓶頸，但保持初衷，堅持下去，有問題立刻詢問指導老師，沒有靈感時就去運動，或是上網找尋適合的素材，並找尋一項興趣，抒發自己的壓力，就能找回動力，最終享受勝利果實。

另外，永靖高工專業技能培養也向下紮根，由電機科與製圖科老師培訓縣內國中小有意願的學生，參加第55屆全國技能競賽中區分區賽，在青少年組工業控制、CAD機械設計製圖、電器裝配職種皆獲得優異成績。

校友會理事長，彰晟營造曹榮源董事長以及家長會江威漢會長，特地頒發獎勵金給工業類技藝競賽得獎選手，曹理事長表示，學弟妹傳承校訓「勤樸專精」的精神，一步一腳印耕耘技藝，值得肯定，未來校友會也會持續支持技藝競賽所需。家長會江威漢會長也感謝指導老師傾囊相授，讓選手專業能力更上層樓。家長會也會持續獎勵選手及指導老師。

校長林麗容表示，感謝所有指導老師在培訓期間的付出，也感謝校友會及家長會的全力支持，企業家陳景松先生提供獲得金手獎前五名的選手獎勵金。今年校長在賽前也到各科選手室，為選手和指導老師加油打氣，也安定選手的心。

