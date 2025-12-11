全國「最年長」好人！99歲國小導護志工羅美瑜獲好人好事代表八德獎

記者李鴻典／台北報導

114年「中華民國好人好事代表八德獎」頒獎典禮10日於台北市青年局舉辦，32位當選的全國好人好事代表共聚一堂接受表揚，台北市長蔣萬安也特別出席頒獎致詞，他表示「真正的幸福不是擁有多少，而是付出多少。」市府未來絕對全力支持協會和表揚活動，讓善心善念永續流傳。

114年中華民國好人好事代表八德獎頒獎典禮，台北市長蔣萬安出席致詞並親自頒獎與獲獎人合影。（圖／中華民國表揚好人好事運動協會提供）

由中華民國表揚好人好事運動協會所舉辦的「八德獎」，自民國47年創辦至今已67年，總共表揚3664個全國的好人好事代表。協會理事長蘇慶福表示，只要是存好心、說好話、做好事、當好人都能接受各界推薦選拔，並得到「善的諾貝爾獎」表揚。

出席頒獎的台北市長蔣萬安也表示，每次參與八德獎典禮都深受感動，更強調「台灣最美麗的風景是人」，今天的表揚大會，就是最真實的寫照。蔣萬安說，北市今年共有兩位代表獲得八德獎肯定，像是多年投身公益，特別關注清寒的年輕學子、提供獎助學金、捐贈救護車、支持營養午餐的葉媽媽；以及企業經營有成積極回饋社會，捐贈復康巴士、心肺復甦器等醫療設備的周女士，都用實際的行動，讓社會看到溫暖，看到正向的力量。

台北市今年共有兩位代表獲得八德獎肯定，獲獎者之一為周淑慧女士。（圖／中華民國表揚好人好事運動協會提供）

另外30位當選的全國好人，涵蓋了各行各業、各省各地、各年齡層，最年輕為35歲花蓮縣生命教育講師與音樂志工王亭潔、最年長為99歲的新竹縣山崎國小導護志工大隊長羅美瑜，其中還包含86歲的金馬影后、終身成就獎得主「國民阿嬤」陳淑芳、嘉義縣「刑事鑑識楷模」陳家維等人，皆長期在不同的領域行善、扶危濟困、公益服務、貢獻教育與奉獻社會。

本次全國好人最年長為99歲的新竹縣山崎國小導護志工大隊長羅美瑜。（圖／中華民國表揚好人好事運動協會提供）

行善總是敢為人先的蘇慶福理事長，自成立慶福社會福利慈善事業基金會以來，十年間持續付出，總計捐款三億元。上個月剛剛過完生日的他表示，餘生無多，心中有個小小的願望：未來每一年，除了生活的必要開銷外，將百分之百的收入用於社會公益事業，幫助孤寡、孤獨、廢疾的人，為他們帶來新的希望。

他強調，善與愛，要到處去播種、讓它萌芽、遍地開花，讓人間有溫暖，溫暖滿人間。

