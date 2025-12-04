全國「田媽媽」齊聚 大坑農場備台南市定民俗「飯擔文化」宴款待

新化大坑農場女主人手持菜刀領軍，擔飯擔隊伍進場。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南新化「大坑尾擔飯擔」已有百年歷史，為台南市市定民俗。新化大坑農場今(4)日迎接來自全國超過70位「田媽媽」品牌業者，以在地的「飯擔文化」宴接待，並設計一系列的採筍、鹹粥料理體驗等，讓與會者實際感受在地食材與文化的魅力。

農業部農村發展及水土保持署年度盛事「田媽媽期末聯繫會報」，今天在新化大坑休閒農場舉行，有北、中、南部及澎湖等地區的田媽媽品牌業者參與。大坑農場串聯新化168休閒農業園區，以「飯擔文化」為主題接待，客製化的體驗課程上午先到筍園巡禮採集食材，再回到農場製作脆筍、麻油煎椪餅，大坑農場執行長蔡佳儒並帶領與會者烹煮野菜粥，為總統賴清德在擔任台南市長時，每到二寮觀賞日出後必定前往品嚐的美食。

下午「飯擔文化宴」登場，大坑農場女主人手持菜刀領軍，大小朋友敲響鍋、盆帶路，大坑農場創辦人蔡澄文與新化大坑里長黃永源等人挑起飯擔熱鬧進入會場，菜色有龍眼柴燒筍香鹹飯、筍香魚肚野菜粥、直火柴香蘭嶼豬等，食材包括新化農會胡麻油、周邊的新化大坑、礁坑、知義、龍崎土崎、左鎮澄山、岡林等6里的特色物產等。

新化大坑聖母宮3年1科元宵遶境時，家戶都會準備鹹飯等料理，用扁擔挑到聖母宮廣場供陣頭及香客享用，具有互助與分享的傳統農村精神。蔡佳儒表示，休閒農業的價值，在於對土地的持續耕耘與對文化的傳承自信，希望透過文化宴，讓更多民眾認識在地文化，同時也能成為帶動區域共榮的平台，讓遊客可以一次體驗新化淺山豐富的產業生態。

餐宴在全場齊呼「相揪來大坑，作伙呷飯擔！」後開動，並加碼桌邊服務現淋熱油「芡芳(爆香)」醬筍蒸魚及剁豬秀，蔡澄文也登台吹奏薩克斯風，讓與會者不只吃美味，視覺與聽覺也享受。

全國「田媽媽」品牌業者齊聚新化大坑農場，大坑農場以在地的「擔飯擔文化宴」接待。(記者劉婉君攝)

新化大坑農場創辦人蔡澄文等人擔飯擔進場，帶與會者體驗新化大坑尾擔飯擔文化。(記者劉婉君攝)

全國「田媽媽」品牌業者齊聚新化大坑農場，大坑農場以在地的「擔飯擔文化宴」接待。(記者劉婉君攝)

