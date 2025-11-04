全國10大爛人行道占8條 中市喊冤

台中市許多人行道不僅狹窄，還遭變電箱、消防栓等占據，影響行走安全。民進黨議員4日聯合質詢指出，內政部推出的全民參與改善調查，全國10大爛人行道中，台中就有8條上榜。台中市建設局說明，經排除無效灌票後僅為烏日區中山路一段及南屯區惠中路三段共2條，另2023年至今已改善300處人行道，預計2年全部完成。

市議員陳淑華說，人行道是公有道路土地，只要有足夠預算、計畫，就一定能整體提升，2023年要求市長盧秀燕以專案計畫執行人行道暨環境整體改善卻遭拒，如今檢視下來，台中市竟然在10大爛人行道中獨占8條。

市議員陳雅惠及蕭隆澤提到，近年台中改善人行道計畫經費多來自內政部國土署，中央近4年補助400億元，但明年底盧市長卸任前，人行環境仍無法全部完成改善，痛斥市府欠缺全面改善的決心。

陳淑華主張，市府應調查全市人行道現況，羅列所有損壞、過窄、凹凸不平等情形，排序重建改善順序。市議員謝家宜則表示，市區許多道路欠缺人行道規畫，民眾被迫與車爭道，險象環生，建設局應盤點急需建置人行道的道路。

市議員陳俞融則指出，台中市嚴重缺乏實體人行道，要求市府提出具體建設時程。市議員張芬郁認為，近2年台中市雖獲中央核定169件人行道改善案，但因缺乏與交通局協調停車區域，許多路段被機車占用，導致行人難以通行。

建設局說明，內政部全民參與改善調查是由內政部國土管理署推動，市府鼓勵市民上網表達意見，今年經國土管理署彙整並排除機器人無效灌票後，台中市並無全國10名就占8名情事，僅有烏日區中山路一段及南屯區惠中路三段等2條民眾建議改善路段，將盤點現況檢討改善需求。

建設局表示，有關人行道障礙物情形，先前初步盤點出583處，至今年10月已完成改善293處，預計2年內完成。另步行環境調查，預計今年完成調查10個行政區、明年8月前完成調查19個行政區，調查成果將進行「台中市5年人行環境分年分期計畫」的規畫。