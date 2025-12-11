全國11月詐案財損雙降 網路購物詐騙居首位

記者吳典叡／臺北報導

警政署刑事警察局今（11）日公布165打詐儀錶板最新統計，11月全國日均受理詐案件數452件、財損金額近2億元，較去年同期分別下降26%、53%；以詐欺手法而言，網路購物詐騙占29.9％居首位，受理數已持續超過假投資詐騙，成為目前最主要的受害來源。

「網路購物詐騙橫行 刑事局揭露常見詐騙態樣及手法」打詐儀錶板記者會今日於刑事局1樓大廳舉行，由局長周幼偉主持，並邀請有「百變女王」之稱的陳幼芳到場共同宣導防詐。

周幼偉指出，依據165打詐儀錶板最新統計資料顯示，今年11月全國平均每日受理詐騙案件452件，財損為新臺幣1億9970萬元；相較去年同期的607件、4億2253萬餘元要分別下降26%、53%。同時，詐騙集團多透過社群平臺、假粉專或刊登商品和演唱會門票資訊，低價促銷誘使民眾點擊連結或脫離電商平臺私下交易，要求加入LINE後改以轉帳、遊戲點數或超商代碼付款行騙，最後封鎖失聯，讓買家求償無門。

根據刑事局統計顯示，今年11月受理詐欺案件數手法前3名，分別為「網路購物詐騙（29.9%）」，其次是「假投資詐騙（12.93%）」及「假交友投資詐財詐騙（9.01%）」；若以財損金額來看，假投資詐騙仍最嚴重，占比高達42.13%；其次是假交友投資詐騙，占22.79%；最後是假檢警詐騙，占10.84%。值得注意的是，網購詐騙受理數已持續超過假投資詐騙，成為目前最主要的受害來源，雖然單件財損金額相對較低，但因受理件數龐大，整體危害不容忽視。

陳幼芳分享自身網購受騙經驗，與警方攜手呼籲全民提升防詐意識。她以親切易懂的方式分享常見詐騙話術，提醒民眾只要遇到「要求私下聯繫」、「提前匯款」、「高報酬保證獲利」或「限時優惠逼迫決定」等情境時，一定要先停下來、看清楚、查證明，避免因一時大意落入詐團陷阱。

陳幼芳呼籲，每個人都能成為家人與朋友的「識詐守門人」，主動與長輩分享最新防詐資訊，並提醒勿點擊不明連結、切勿離開官方平臺進行交易，讓防詐成為生活習慣，共同降低全社會的受害風險。

「網路購物詐騙橫行 刑事局揭露常見詐騙態樣及手法」打詐儀錶板記者會今日於刑事局舉行，提醒民眾加強防詐。（記者吳典叡攝）

刑事局長周幼偉指出，詐騙集團多透過社群平臺、假粉專或刊登商品和演唱會門票資訊，低價促銷誘使民眾點擊連結或脫離電商平臺私下交易，提醒大家留意。（記者吳典叡攝）

刑事局統計顯示，今年11月受理詐欺案件數手法前3名，分別為「網購詐騙、假投資詐騙、假交友投資詐財詐騙」。（記者吳典叡攝）

陳幼芳分享自身網購受騙經驗，呼籲全民提升防詐意識。（記者吳典叡攝）