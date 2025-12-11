全國11月詐案財損雙降 陳幼芳受騙經驗宣導防詐

（中央社記者黃麗芸台北11日電）刑事局今天公布165打詐儀錶板最新統計，11月全國日均受理詐案452件、財損近2億元，較去年同期分別下降26%、53%，並邀演員陳幼芳現身說法遭詐經驗，呼籲民眾加強防詐。

警政署刑事局今天舉行「網路購物詐騙橫行 刑事局揭露常見詐騙態樣及手法」打詐儀錶板記者會，並邀請有「百變女王」之稱的陳幼芳到場共同宣導防詐。

刑事局長周幼偉表示，依據165打詐儀錶板最新統計資料顯示，今年11月全國平均每日受理詐騙案件452件，財損為新台幣1億9970萬元；相較去年同期的607件、4億2253萬餘元要分別下降26%、53%。

周幼偉提到，詐騙集團多透過社群平台、假粉專或刊登商品和演唱會門票資訊，低價促銷誘使民眾點擊連結或脫離電商平台私下交易，要求加入LINE後改以轉帳、遊戲點數或超商代碼付款行騙，最後封鎖失聯，讓買家求償無門。

根據刑事局統計資料顯示，今年11月受理詐欺案件數手法前3名，分別為「網路購物詐騙（29.9%）」，其次是「假投資詐騙（12.93%）」及「假交友投資詐財詐騙（9.01%）」。

此外，若以財損金額來看，假投資詐騙仍最嚴重，占比高達42.13%；其次是假交友投資詐騙，占22.79%；最後是假檢警詐騙，占10.84%。

值得注意的是，網路購物詐騙受理數已持續超過假投資詐騙，成為目前最主要的受害來源，雖然單件財損金額相對較低，但因受理件數龐大，整體危害不容忽視。

陳幼芳也分享自身網購受騙經驗，從臉書管道和名人代言所購買洗髮精、牛仔褲等物，收件後都是低價劣質產品，甚至有親友遭詐而全家受害，認為詐騙無所不在，且現在AI技術難辨，提醒民眾應從正當管道購物，也勿因僅小額財損而縱容詐騙集團。

針對有地面師結合假投資詐團行騙，刑事局偵查第七大隊副大隊長林漢隆也說明，日前有詐騙集團勾結境外機房投放臉書網路廣告假冒投資名人謝士英，偽稱贈書及土地設定抵押貸款等訊息，誘騙民眾點擊加入假投資LINE群組，並進而下載偽證券APP詐財，已知約有85人受害、總財損4億多元。

此外，有被害人遭騙後一貧如洗，詐團竟再提議以不動產抵押借貸，轉介其至貸款仲介公司，將被害人所有的房屋進行設定抵押借貸款項，再派車手收取遭詐款項，計3名受害者總財損2400萬元，其中1名退休銀髮族財損達1600萬元。

專案小組自今1至10月間，陸續追查出在台幕後首腦王嫌、金主黃嫌、系統商薛嫌、土地代書陳嫌等詐團核心幹部，共計20人到案，全案依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法等罪移請士林地檢署偵辦。（編輯：陳清芳）1141211