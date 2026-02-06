全國15地檢署檢察長調動 徐錫祥擬接最高檢主任檢察官、馮成升次長

〔記者王定傳／台北報導〕法務部今公布6名新任檢察長名單，若加上各地檢署平調或調任司法行政職務者，這次全國共有15個地檢署檢察長異動；此外，由於檢察總長邢泰釗將於5月任期屆滿，據了解，法務部政務次長徐錫祥，將接任最高檢察署主任檢察官，以為未來新檢察總長接班人選布局，政次遺缺由常務次長黃謀信接任，廉政署長馮成則將升任常務次長。

法務部今公布的名單中，法務部法制司長洪家原，接任台中地檢署檢察長，台中地檢署檢察長張介欽及彰化地檢署檢察長謝名冠，均調任司法行政職務，須報行政院；據悉，張介欽將接法制司長，謝名冠將接任廉政署長。

其次，士林地檢署檢察長張云綺任期屆滿，調任高檢署主任檢察官，遺缺由宜蘭地檢署檢察長王以文接任；新竹地檢署檢察長出缺，由基隆地檢署檢察長柯宜汾接任；桃園地檢署檢察長戴文亮調任高檢署主任檢察官，遺缺由橋頭地檢署檢察長張春暉接任；屏東地檢署陳盈錦退休，遺缺由連江地檢署檢察長林彥良接任。

各地檢署檢察長異動名單如下：

花蓮地檢署檢察長陳佳秀(37)調任基隆地檢署檢察長

宜蘭地檢署檢察長王以文(38)調任士林地檢署檢察長

橋頭地檢署檢察長張春暉(36)調任桃園地檢署檢察長

基隆地檢署檢察長柯宜汾(36)調任新竹地檢署檢察長

雲林地檢署檢察長黃智勇(37)調任彰化地檢署檢察長

法務部法制司長洪家原(34)接任台中地檢署檢察長

澎湖地檢署檢察長周士榆(39)調任南投地檢署檢察長

法務部保護司副司長林秀敏(38)接任雲林地檢署檢察長

南投地檢署檢察長郭景東(36)調任橋頭地檢署檢察長

連江地檢署檢察長林彥良(40)調任屏東地檢署檢察長

金門地檢署檢察長王柏敦(40)調任宜蘭地檢署檢察長

高檢署檢察官陳舒怡(40)接任花蓮地檢署檢察長

最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明(38)接任澎湖地檢署檢察長

高檢署檢察官趙燕利(39)接任金門地檢署檢察長

台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰(41)接任連江地檢署檢察長

