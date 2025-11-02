全國22縣市競技 竹市勇奪全國義消體技能交流全國冠軍

114年全國義勇消防人員體技能交流活動，新竹市義消總隊從激烈競爭中脫穎而出，榮獲全國總冠軍殊榮。(圖由新竹市消防局提供)

一一四年全國義勇消防人員體技能交流活動近日在苗栗縣體育場隆重登場，全國共計二十二個縣市與一個港務消防大隊、逾一千七百位義消菁英齊聚一堂，展開一場結合技術、體能與臨場應變的巔峰對決。新竹市義消總隊歷經八個月嚴格訓練，從激烈競爭中脫穎而出，榮獲全國總冠軍殊榮，為竹市再添榮耀。

邱臣遠代理市長表示，這份榮耀的背後，是義消夥伴們長期堅持與努力的成果。自今年三月起，選手們利用工作與家庭以外的時間密集訓練，從體能強化、戰術模擬、戰技操作到心理調適，無一不全力以赴，無論酷暑或風雨，成員們皆以實戰標準自我要求，彼此扶持、相互激勵，最終以亮眼成績印證了汗水的價值。

總隊長余邦彥副議長表示，這次竹市義消榮獲全國冠軍殊榮，歸功於全體成員無怨無悔的付出，從開訓以來，隊員們幾乎每日練習，不畏體能與場地限制，憑著堅定信念與團隊精神，一路走到最後，這份榮耀屬於所有參賽夥伴與在背後默默支持的家人，象徵的不僅是比賽的勝利，更是對「義消精神」最深刻的詮釋。

消防局指出，此次交流活動分為多個專業項目，包括火災搶救、車禍救援、繩索救援、救護技術及無人機運用等模擬實戰項目。竹市義消總隊在各項表現皆極為亮眼，榮獲五項特優、二項優等佳績，展現救災應用實力與團隊協調的高水準表現。

消防局補充，未來將持續深化義消與消防同仁之間的協訓合作，推動更多專業技術交流，並導入無人機、通訊與資安等新興科技，全面提升救災效能。透過持續訓練與創新，落實「平時訓練如作戰、災時應變如常態」的精神，持續打造新竹市堅實的防災城市防線。