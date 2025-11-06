全國24小時精神醫療諮詢專線再精進 盼減少社區危機事件

台灣社區中不時發生精神病患暴力危機事件，「精神衛生法」於去年底施行後，全台22縣市陸續建置24小時緊急精神醫療處置諮詢專線，衛福部也將持續設置全國24小時諮詢專線，強化警消人員執行精神病患或疑似精神病患的就醫評估，以提升護送就醫效率，減少延誤送醫及防範社區危機事件發生。

現行社區精神病人或疑似精神病人護送就醫通報案件每年多達6千多件，為協助警察、消防單位執行社區疑似精神病人護送就醫業務、迅速解除現場危機，衛福部自2020年起以醫療發展基金補助醫療機構，辦理「精神醫療緊急處置線上諮詢服務與留觀服務試辦計畫」，建置24小時諮詢專線(Call Center)；截至今年6月底，每月平均進線諮詢案量達346通。

衛福部心理健康司司長陳柏熹6日受訪時指出，隨著「精神衛生法」於去年底施行，全台22縣市皆已依規定建置24小時緊急精神醫療處置諮詢專線，並提供該縣市警察、消防、衛生及相關單位人員進線諮詢，但各縣市專線尚屬初期建置階段，缺乏處理較為複雜案件的經驗，因此，衛福部設置全國24小時諮詢專線的計畫仍將持續，並將強化協助地方的功能，以減少危機事件發生。他說：『(原音)這個Call Center就是會去輔助、還有去監督各縣市的這個專線，那這個專線就是警消他要通報緊急病人要護送，有些疑問要詢問這些事情，它都會做一個後盾，也會做一個品質的管理，這個業務會持續的進行。』

全國24小時緊急精神醫療處置線上諮詢專線在接到諮詢電話後，應查詢個案於精神照護資訊管理系統收案狀態，運用「高風險檢傷評分量表」進行護送就醫評估並提供處置建議，且須轉請地方衛生局在3日內完成案件後續追蹤，目標是提升緊急護送就醫效率，減少延誤就醫及社區危機事件。

此外，諮詢專線也提供一般民眾進線諮詢，協助個案獲得現有心理健康、精神醫療服務資源，引導病人規律就醫及協助家屬處理緊急或突發狀況，並將個案轉介至最適單位。