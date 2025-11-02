全國27高風險掩埋場架紅外線監測 追蹤野豬群防接觸廚餘
〔記者蔡昀容／台北報導〕台中市梧棲豬場爆國內首例非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心今(2日)表示，為避免野豬接觸廚餘，全國27處廚餘掩埋場已開始巡查，並陸續架設電圍籬及紅外線自動相機監測，林業及自然保育署也成立團隊，追蹤周邊野豬族群進行生態監測，有異常會立即通報檢測。
中央應變中心今天召開第45次會議，會後記者會上，農業部長陳駿季表示，針對有野豬族群分布的高風險廚餘掩埋場，除裝設紅外線監視，並要求地方政府架設圍籬，林保署並組成追蹤團隊，針對掩埋場附近野豬進行生態監測，觀察有無異狀及死亡，一旦發現會通報獸醫所即時檢測。
林保署保育管理組長羅尤娟說，為避免野豬接觸廚餘感染非洲豬瘟，針對全國27處廚餘掩埋場巡查及監測，農業部派員巡查周邊，環境部則架設電圍籬，目前未發現豬隻死亡。這27處掩埋場附近，也會架設紅外線自動相機監測，目前已完成霧峰、后里廚餘掩埋場附近12台自動相機，其餘也會盡快架設。
環境管理署主任魏文宜說明廚餘養豬稽查進度，第一輪已於10月30日完成，新北市1家廚餘養豬場疑以廚餘養豬、通報也異常，其餘無違法情事；第二輪11月1日至5日，扣除台中案例場及新北違規豬場，目標稽查433家，目前已查179家，部分縣市已達100%稽查，呼籲養豬場遵守禁令。
更多自由時報報導
中市府私自進場清消「明採樣恐偽陰性」陳駿季轟：為何如此魯莽
山區養豬被檢舉 台中再添2高風險場
非洲豬瘟第3階段防疫啟動 化製場斃死豬百分百採檢
化學兵清消24小時 梧棲養豬場明三度採檢
其他人也在看
全台濕答答！北部雨不停氣溫探17度 放晴要等這天
今（2）日受東北季風影響，全台天氣明顯轉涼，北部與東北部整天濕涼有雨，低溫下探1字頭，清晨新北三貂角測得全台最低溫17.9度。中央氣象署提醒，這波冷空氣將持續影響到週四（6），民眾外出務必添衣保暖，北台灣也將一路濕冷至週中。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
海鷗颱風最快明生成！還有新熱帶系統恐「拋物線擾台」北部防雨彈
中央氣象署預報下週東北季風增強，北部、東部將轉雨變涼；熱帶低壓TD28恐升格為颱風「海鷗」，但離台遠無直接影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，另一熱帶擾動99W可能走「拋物線」靠近台灣，變數大需持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
冷氣團報到！「這2地」夜低溫下探17度 專家：一路涼到下週一
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受東北季風增強影響，北台灣31日起天氣明顯轉涼，迎風面如基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島將出現短暫陣雨。氣象專家吳聖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
海鷗恐升級中颱 北東水氣增多轉濕涼「雨連下3天」
海鷗颱風有增強為中颱的趨勢，未來將朝菲律賓東部群島、越南前進。氣象署也提醒，未來幾日東北季風影響，週三前北部、東部降雨較多、整天濕涼，中南部則要留意日夜溫差大。中天新聞網 ・ 4 小時前
熱帶洋面3系統現蹤！下週逐漸增強 最新路徑曝光
今年第25號輕度颱風海鷗今（2）日8時的中心位置在北緯10.9度，東經134.6度，以每小時21公里速度，向西北西進行。天氣分析師吳聖宇也指出，熱帶洋面目前有3個系統，且預報資料大多認為99W不會跟海鷗颱風合併，會獨立發展，北轉的時間點跟位置將會決定對台灣天氣的影響程度，值得觀察。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
又有雙颱共舞成形？氣象專家揭「11月變天預測」
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風海鷗生成後快速西行，雖然對台無直接威脅，但氣象專家林得恩提醒，後方海域已有新擾動正 […]引新聞 ・ 8 小時前
東北季風發威！今低溫探18度「這時起雨區擴大」 下波冷空氣這天報到
今、明（2日、3日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；氣象署提醒，基隆北海岸、大臺北山區、臺灣東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大臺北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨；今晨北部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
東北季風發威略降溫！下週一入夜又變天 恐有颱風生成
今（1日）受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，下週一（3日）晚間又要變天，水氣增多，北海岸降雨機率提高。中天新聞網 ・ 1 天前
下週五才回溫！去年11月颱風5個生成 今年預估現況曝
【記者莊偉祺／台北報導】今起受東北季風影響，氣象署估下週五才會明顯回溫！目前台灣周邊正有溫、熱帶氣旋欲生成，氣象專家指出去年11月颱風就有康芮、天兔等5個，今年颱風生成是否延長也預估了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
熱帶擾動99W將發展！北轉時間恐影響台灣天氣 下週末注意新擾動
吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」撰文道，目前熱帶洋面有3個系統，現在系統A已經靠近越南，還沒有臨時編號，未來也沒有明顯發展的趨勢；系統B已經如預期順利增強，發展為今年第25號颱風「海鷗」，未來將通過菲律賓後繼續往越南前進，不接近台灣，也不會引發共伴效應或是...CTWANT ・ 6 小時前
一波濕冷來了！北部下週迎連3天雨彈 週日夜恐探19°C
氣象署指出，本週末至下週四都會持續受到東北季風影響，其中下週二雖風勢稍緩，但因水氣充足仍會持續降雨，氣溫回升不明顯；下週三後東北季風再度增強，濕涼體感將延續至下週四。直到下週五東北季風減弱、東風轉強，天氣才有望稍稍回穩。降雨方面，今天鋒面通過後，東北季風...CTWANT ・ 1 天前
東北季風影響迎風面易降雨（2） (圖)
中央氣象署表示，台灣2日受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東北部整天氣溫約攝氏19至25度，圖為台北市萬華區民眾穿雨衣、撐傘擋雨。中央社 ・ 8 小時前
東北季風接連報到！15縣市陸上強風週末天氣預報先看
這個週末起東北季風接力抵達，北宜涼迎風面有雨，中南溫差稍大，週五到週六中央氣象署針對15縣市發出陸上強風特報，外出特別留意，週末天氣預報先看。景點+ ・ 1 天前
東北季風接力轉涼！下週一晚變天轉雨 恐有颱風「這時」生成對台影響曝
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（1）日晨至2日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準颱「海鷗」估明生成！雨彈掃北東 局部低溫下探19度
東北季風和低壓雲系挾水氣接近，北部持續有雨且範圍擴大，局部地區還可能下探19度低溫，涼意較明顯。另今年第25號颱風「海鷗」預計最快2日生成，目前對台無直接影響。中天新聞網 ・ 23 小時前
北台灣溼涼低溫探1字頭 氣象專家：未來一周東北季風影響 北部、宜花有雨
輕颱海鷗昨晚生成，氣象專家吳德榮今天（2日）表示，海鷗預計將穿過菲律賓中部，與東北季風的共伴效應也將在呂宋島發生，另一個熱帶系統將在關島附近發展。台灣未來一周受東北季風影響，北部、宜花易有局部雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
東北季風增強！清晨低溫掉到剩17度 海鷗颱風將生成對台影響曝光
【緯來新聞網】氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，因受到東北風增強影響，全台迎風面緯來新聞網 ・ 1 天前
豬隻禁運宰11／7有望解禁！ 農業部：總量管控每日約3萬頭
此外，台中爆發非洲豬瘟疫情，經過2次清消仍驗出核酸陽性反應，非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍1日表示，化學兵已完成清消，預計11月3日再度採檢，若驗出陰性，不代表就OK，7天後須再第二次採檢，若驗出陽性，代表現場清消需要再加強。陳駿季強調，疫調工作已告段落，完...CTWANT ・ 11 小時前
"廚餘海挨轟"台中市政策又轉彎 盧秀燕:明天起改用燒的
民視新聞／綜合報導非洲豬瘟爆發第11天，邁入第三階段，台中市長盧秀燕說目前出現曙光，只要第三階段守住，只是台中廚餘政策一再轉彎，挨轟廚餘海、燕圾湖、廚餘噴泉。11月3日起，政策又轉彎，改成只留一處文山掩埋場，其餘通通丟去焚燒，民代痛批，原有的垃圾都燒不完，現在又多了廚餘，擔心戴奧辛過量！台中爆發非洲豬瘟第11天，以五天為一個周期來算，已經邁入第三階段，台中市長盧秀燕帶來好消息，說已經看見曙光，疫情鎖在案場沒擴散，不過，疫情爆發至今，暫停使用廚餘餵豬，台中市廚餘政策一再轉彎，先是開放12處廚餘掩埋場，再縮減為4處，11月3日起，又要改採焚化為主，只保留一處文山掩埋場。台中市議員（民）何文海：「我們的文山焚化爐已經30年，要淘汰的一個老爐子，它沒辦法適應這麼多的水分，必定產生非常多的戴奧辛。」台中市爆發豬瘟，已邁入第三階段。（圖／民視新聞）綠營民代不滿，原本的垃圾量就已經消化不完，現在只有一處廚餘掩埋場，等於其他所有廚餘都要靠焚燒來解決，民代更擔心的是焚燒後釋放大量戴奧辛，對民眾健康產生威脅！台中市廚餘政策急轉彎，３日起只剩一處文山掩埋場。（圖／民視新聞）台中市副市長鄭照新回應，目前廚餘處理多管齊下，不只掩埋還有焚燒與發電，而環境部管理署副署長林左祥也強調，焚化爐都有進行汙染檢測，請民眾不用擔心，不過，中央原先並沒有推動廚餘瀝乾當垃圾丟，呼籲民眾丟廚餘前一定要瀝水，減少廚餘量！原文出處：「廚餘海」挨轟中市政策又轉彎！ 台中市府：明天起改用燒的 更多民視新聞報導梧棲豬農住家大門.車輛均陽性 專家拋"全場焚燒"杜絕非洲豬瘟疫調！ 化製三聯單數字疑兜不攏 檢調偵辦調查上百化學兵"車輪戰"清消! 梧棲豬農住家10處全陰性民視影音 ・ 3 小時前
濕冷星期天...清晨僅17.9度 「海鷗」颱風生成恐有雙颱共舞
今（2）天受東北季風影響，迎風面易降雨，北部及東北部氣溫也較涼，今晨最低溫在新北貢寮僅17.9度，屬於濕冷型態的天氣。另外，位在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，昨晚發展為今年第25號颱風「海鷗」（KAL台視新聞網 ・ 11 小時前