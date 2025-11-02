全國27高風險掩埋場架紅外線監測 追蹤野豬群防接觸廚餘

農業部林業及自然保育署保育管理組長羅尤娟(中)2日表示，為避免野豬接觸廚餘，全國27處廚餘掩埋場陸續架設電圍籬、紅外線自動相機，也追蹤周邊野豬族群進行生態監測。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕台中市梧棲豬場爆國內首例非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心今(2日)表示，為避免野豬接觸廚餘，全國27處廚餘掩埋場已開始巡查，並陸續架設電圍籬及紅外線自動相機監測，林業及自然保育署也成立團隊，追蹤周邊野豬族群進行生態監測，有異常會立即通報檢測。

中央應變中心今天召開第45次會議，會後記者會上，農業部長陳駿季表示，針對有野豬族群分布的高風險廚餘掩埋場，除裝設紅外線監視，並要求地方政府架設圍籬，林保署並組成追蹤團隊，針對掩埋場附近野豬進行生態監測，觀察有無異狀及死亡，一旦發現會通報獸醫所即時檢測。

林保署保育管理組長羅尤娟說，為避免野豬接觸廚餘感染非洲豬瘟，針對全國27處廚餘掩埋場巡查及監測，農業部派員巡查周邊，環境部則架設電圍籬，目前未發現豬隻死亡。這27處掩埋場附近，也會架設紅外線自動相機監測，目前已完成霧峰、后里廚餘掩埋場附近12台自動相機，其餘也會盡快架設。

環境管理署主任魏文宜說明廚餘養豬稽查進度，第一輪已於10月30日完成，新北市1家廚餘養豬場疑以廚餘養豬、通報也異常，其餘無違法情事；第二輪11月1日至5日，扣除台中案例場及新北違規豬場，目標稽查433家，目前已查179家，部分縣市已達100%稽查，呼籲養豬場遵守禁令。

