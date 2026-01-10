全國33校集思廣益！以「桃園」為題做研究、提解方 助攻桃園NEXT藍圖

【記者羅伯特/桃園報導】為了鼓勵全國大專院校學生參與城市發展，桃園市政府「為桃園做研究」大專校院學生創新點子及研究實作競賽，今（10）日上午舉行頒獎典禮。本屆競賽在112天徵件期間內，共吸引全台33所大學、233組團隊及531位青年學子熱烈響應，最終評選出21組「創新點子組」及20組「研究實作組」優秀團隊，更產出許多針對桃園量身打造的創意提案。

圖說：「為桃園做研究」頒獎典禮合影。

桃園市政府副秘書長金志聿表示，「為桃園做研究」是桃園市首次針對大專校院學生舉辦的徵件競賽，更是全國縣市政府首創的研究型徵件活動。本次競賽學生提案對於市府的施政方向提供有力支持，像是獲得創新銀點子獎的「客醫講－醫生聽你講客」，就專注在「醫療領域」的客語翻譯，這正是桃園的關鍵需求！未來可與市府客家事務局近期推出的「AI科技導入客語學習系統開發」專案計畫有更深入的合作，也有許多與「桃小巴」推動精準交通概念不謀而合的提案，這些「為桃園」產出的研究，也讓市政規劃能更具科學根據且貼近市民。

廣告 廣告

圖說：桃園市政府副秘書長金志聿於頒獎典禮致詞。

本次頒獎典禮共頒發6組「創新金點子獎」、4組「創新銀點子獎」及11組「創意點子獎」；10組「金質研究獎」、10組「潛力研究獎」。參賽提案領域涵蓋了科技、經濟、環保、警消、交通、觀光、教育、醫療及都市規劃等九大面向，為了讓學子的提案真正落實在政策推動，後續將協助獲得「金質研究獎」的10組研究實作組團隊與市府媒合，將研究成果與市政服務對接，協助學生實踐所學，讓桃園看見年輕世代的創意，也讓學生看見自己的未來，真正達到「為桃園做研究」的初衷！