全國4縣市爆禽流感南部佔3地 粉專驚「青鳥崩潰了」：狂罵盧秀燕

台中豐原某蛋雞場大量雞隻暴斃，台中市長盧秀燕昨（28）日證實，經檢驗確定禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，案場蛋雞將全面撲殺。針對盧秀燕因此事而遭批評，臉書粉專「嚇綠帝的網」列出數據強調，今年嘉義縣、屏東縣、台南市也都發生禽流感，台中一有狀況立刻被放大檢視，南部多縣市接連爆發卻選擇集體安靜，「這是民進黨的雙重標準與執政無能」。

台中蛋雞場爆發禽流感，引發各界關注，年底大選將至，不少候選人積極發聲。不過其實不僅台中蛋雞場爆發禽流感，嘉義縣、屏東縣、台南市也都爆發禽流感，然而民進黨的批評力道，使外界質疑是放大檢視盧秀燕。因此，臉書粉專「嚇綠帝的網」發文指出，同樣是禽流感，反應卻天差地遠，台中一有狀況，立刻被放大檢視、貼標籤、政治操作，南部多縣市接連爆發，卻選擇集體安靜、輕描淡寫；該粉專強調，這不是防疫標準，這是民進黨的雙重標準與執政無能，「防疫不該看顏色，更不該拿來當政治工具，民進黨的無能，才是真正讓人不安的疫情」。

另外，臉書粉專「鎖綠鴉」昨則在臉書表示，青鳥崩潰罵盧秀燕，但南部禽流感大爆發，民進黨中央、地方執政接連爆發疫情，不就代表著民進黨無能？

有關豐原蛋雞場爆發禽流感疫情，台中市副市長鄭照新今出席行政院會指出，針對該案場業者沒有依法主動通報，台中市政府依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品損失，並視情節輕重，處新臺幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰進行開罰。

