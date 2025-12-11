全國519名頂尖好手競技 後壁高中奪「電腦繪圖」全國第一並抱回1金3優勝

【警政時報 林家嘉／台南報導】後壁高中參加12月1日至4日於台南高商舉辦的全國商科技藝競賽，面對全國136校、519位頂尖選手激烈角逐，共設9個競賽職種，該校廣告設計科與多媒體設計科四位參賽選手全數獲獎，其中廣告設計科蔡雨辰勇奪「電腦繪圖」金手獎全國第一名最高榮譽，其餘三位選手亦獲優勝佳績，消息傳回校內，親師生無不歡欣鼓舞。

後壁高中廣告設計科蔡雨辰同學於全國商科技藝競賽榮獲「電腦繪圖」金手獎全國第一名，於頒獎典禮上與師長開心合影。（圖／記者林家嘉翻攝）

四位選手皆於二年級下學期通過校內初選後進入集訓，由指導教師利用課後及假日密集培訓。其中，平面設計職種由鄭琦蓁代表、羅映慈教師指導；網頁設計職種由楊珮萱代表、吳珮瑜教師指導；電腦繪圖職種由蔡雨辰代表、廖翠筠教師指導；數位動畫職種由多媒體設計科劉稦毛、黃沛瑩與張哲銘教師指導。後壁高中本次以「1金3優勝」亮眼成績脫穎而出，除歸功行政團隊全力支持與指導師長投入陪伴外，後壁高中文教基金會及家長會在經費上的堅強後盾也讓培訓過程更加完善。

黃彥鳴校長表示，培養學生多元展能與適性發展，是後壁高中長期秉持的教育目標。透過參賽，學生不僅能磨練專業技能、累積競賽經驗與拓展視野，更有機會憑藉優秀成績取得保送國立科技大學資格，實現升學與專業發展的多重助益。他也期勉學生以本次佳績為起點，持續在專業領域精進，展現後壁高中在技職教育上的強大能量。

後壁高中商科團隊勇奪1金3優勝佳績，得獎學生、指導師長、黃彥鳴校長與家長會長勞同光於會場合影，展現學校技職教育亮眼成果。（圖／記者林家嘉翻攝）

