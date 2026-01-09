全國600多宗教領袖齊聚 臺灣道教學院籌備處研討弘揚道教文化

【民眾網諸葛志一臺中報導】為深耕道教文化教育、提升國人宗教素養，全國宗、道教界領袖600多人，9日齊聚台中市無極三清總道院，舉行台灣道教學術化發展座談會，臺灣道教學院創辦人、前立法院長王金平出席這場盛會，研討如何弘揚道教文化及提升國人宗教素養等事宜，場面十分熱絡。

本次座談會由王金平親自發起，邀請名單涵蓋臺灣道教界最具代表性的人物，座談會由于茂生中將擔任主持人。王金平指出，本次座談的核心目標在於「推廣道教文化，提倡正知正見」。他認為，隨著社會變遷，強化信眾對道教信仰的體認與實踐至關重要。透過籌備「臺灣道教學院」，希望能為道教界建立一個專業的學術平台，讓道教文化不僅是民間習俗，更能成為一種深層的精神素養。

《圖說》前立法院長王金平說明成立臺灣道教學院之宗旨。

王金平受訪表示，選擇在台中的「三清總道院」舉辦座談，展現了籌備處對地方宗教核心重鎮的重視。會中亦針對「如何落實道教教育」以及「提升整體宗教素養」等議題進行深度研討，對臺灣未來宗教政策與教育體系將產生深遠影響。

立委楊瓊瓔也到場致意，針對藍營台中市長初選，王金平稱尊重2位有意參選的委員，他們私底下協商看看，協商好最圓滿，協商不成也就依黨各種提名程序進行。

《圖說》立委楊瓊瓔也到場致意。

座談會出席者包括無極天元道脈三台開山住持黃阿寬道長、和平禪寺總住持釋宗皇、中央研究院院士李豐楙、台中市副市長黃國榮、台中市政府民政局局長吳世瑋、中華民國道教總會理事長黃承國、台灣省道教會理事長陳燦宏、台中市道教會理事長紀國華、彰化縣道教會理事長張天從、宜蘭縣道教會理事長李文貴等各山長老耆宿大老出席。