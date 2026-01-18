全國62強少年籃球風動菊島爭金奪銀
記者陳建興／台北報導
隨著冬季來臨，籃球熱情在澎湖依然持續升溫！由副議長藍凱元辦公室積極爭取、澎湖縣政府教育處主辦的「2026澎湖全國國民中小學籃球冬季聯賽」，將於 1 月 19 日至 1 月 23 日在澎湖熱血開打，吸引眾多籃球愛好者與隊伍齊聚一堂，來自全國 16 縣市、共計 62 支籃球勁旅將齊聚菊島，在冬季海風中點燃青春熱血，為基層籃球寫下嶄新篇章。
澎湖縣議會副議長藍凱元指出，本賽事不僅提供小球員切磋球技的平台，更是澎湖推動「運動城市行銷」的重要里程碑。同時也希望透過籃球運動促進全民運動風氣，培養團隊合作精神與正向競爭態度。
澎湖縣長陳光復表示，本次賽事落腳澎湖具有多重意義。這不只是一場體育比賽，更是澎湖走向全國的重要舞台。陳光復縣長指出：「透過全國性賽事，讓大眾看見離島具備承辦大型活動的能力，也讓孩子們在家鄉就能與全國高手交流，這是極為珍貴的成長經驗。」
針對城市行銷，陳縣長強調，賽事集結全國師生與家長，透過媒體與網路傳播，將有助於形塑澎湖「健康、友善、向上」的城市形象，讓澎湖不再只是夏季觀光勝地，更是一座具備教育能量與運動活力的希望之城。
面對離島交通與資源的限制，陳光復縣長展現十足信心：「我們將交通調度、場館規劃與接待服務視為整體工程。雖然離島環境具挑戰性，但也因此培養出更強的整合能力。這場賽事的順利辦理，仰賴縣府跨局處合作與在地志工的投入，展現的是澎湖的溫度與韌性。」
澎湖長期投入基層體育發展，陳光復縣長承諾未來將持續建立完整的支持系統，從校園體育到競技培訓，不只讓孩子「有比賽可打」，更要在過程中培養紀律與團隊精神。他期待未來能引進更多全國性、甚至國際級賽事，讓澎湖成為「值得來、也願意再來」的運動友善城市。
教育處處長陳晶卉也補充說明，本次賽事規模宏大，吸引全國 62 支隊伍同場「風動菊島」，充分展現澎湖完善的硬體規劃，比賽場地橫跨多校，包含專業場館如澎湖縣立體育館、國立澎湖海事學校；以及校園場地如中興國小、中山國小、馬公國小、文光國中等共計八處場館。
本次聯賽的開幕典禮將於 1 月 20 日上午 10 點至 11 點在澎湖縣立體育館熱情展開。屆時將邀請文光國中啦啦隊、馬公國小舞蹈隊，以及外垵國小著名的「戰鼓威龍」擔綱開場演出，展現澎湖學子的多才多藝與在地文化特色。
澎湖縣政府誠摯邀請全國民眾與在地鄉親前往觀賽，感受小球員們無畏寒風、奮力拼搏的籃球精神，一同為這群未來的籃壇之星加油喝采！
