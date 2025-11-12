全國ESG創意暨電商之星競賽登場 健行科大展現實力獲8獎項

「2025第七屆全國ESG創意暨電商之星競賽」在健行科技大學舉行競賽頒獎典禮，健行科技大學表現亮眼，一舉囊括8座獎項，尤其在「微商之星」與「網紅之星」兩大組別中大放異彩，展現堅強的電商實戰教學實力。

健行科技大學表現亮眼，一舉囊括8座獎項。圖：健行科大提供

培育電商新秀的指標性賽事「2025第七屆全國ESG創意暨電商之星競賽」，8日在健行科技大學電商人才培育中心舉行盛大頒獎典禮，今(2025)年賽事匯聚全國18所大專院校、約230位菁英學子參賽競技。

健行科技大學表現亮眼一舉囊括8項大獎，尤其在「微商之星」與「網紅之星」兩大組別中表現最為優異，在競爭激烈的「微商之星」組別中，健行科大的團隊憑藉創新的行銷策略與精準的市場定位，強勢包辦了前三名的席次。在「網紅之星」組別中，健行科大再度展現其內容創作與社群經營的軟實力，成功奪下第一名與第二名的佳績，成為該屆賽事中最閃耀的明星，也寫下輝煌紀錄。

此屆賽事中，也吸引國內頂尖公私立大學好手參與「保險之星」組別，競爭也相當白熱化，各校學生在金融科技與保險創新應用上的提案精彩紛呈，顯示出學界對未來金融專業人才培育的重視與成果。

健行科大說明，從2018年首屆舉辦至今，全國ESG創意暨電商之星競賽已邁入第七個年頭，成為學生接軌產業實務的重要舞台。頒獎典禮表揚「保險之星」、「創業之星」、「微商之星」、「網紅之星」四組賽事中脫穎而出的優秀團隊。健行科技大學商管學院院長曾真真、行銷與流通管理系主任薛哲夫以及電商人才培育中心主任許美玉均親自到場，現場氣氛熱烈且充滿榮耀。

主辦單位三商美邦人壽表示，競賽不僅是成績的比拼，更是理念的實踐與交流，期盼未來能持續與產官學界合作，為台灣培育更多具備創新思維與實戰能力的優秀人才。

競賽由桃園市青年事務局擔任指導單位，並獲得三商美邦人壽保險股份有限公司、和盟電子商務股份有限公司等企業的贊助。企業代表也親臨會場，肯定主辦單位對於活動的用心規劃與執行，更高度讚賞競賽對於發掘與培育電商及金融科技人才的卓越貢獻。

