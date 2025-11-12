全國ESG創意暨電商之星競賽 健行科大勇奪8獎

全國ESG創意暨電商之星競賽，頒發網紅之星組第一名。（健行科大提供）

記者陳華興／桃園報導

「二0二五第七屆全國ESG創意暨電商之星競賽」在健行科技大學舉行競賽頒獎典禮，健行科技大學表現亮眼，一舉囊括八座獎項，尤其在「微商之星」與「網紅之星」兩大組別中大放異彩，展現堅強的電商實戰教學實力。

培育電商新秀的指標性賽事「二0二五第七屆全國ESG創意暨電商之星競賽」，八日在健行科技大學電商人才培育中心舉行盛大頒獎典禮，今年賽事匯聚全國十八所大專院校、約二百三十位菁英學子參賽競技。

健行科技大學表現亮眼一舉囊括八項大獎，尤其在「微商之星」與「網紅之星」兩大組別中表現最為優異，在競爭激烈的「微商之星」組別中，健行科大的團隊憑藉創新的行銷策略與精準的市場定位，強勢包辦了前三名的席次。在「網紅之星」組別中，健行科大再度展現其內容創作與社群經營的軟實力，成功奪下第一名與第二名的佳績，成為本屆賽事中最閃耀的明星，也寫下輝煌紀錄。

本屆賽事中，也吸引國內頂尖公私立大學好手參與「保險之星」組別，競爭也相當白熱化，各校學生在金融科技與保險創新應用上的提案精彩紛呈，顯示出學界對未來金融專業人才培育的重視與成果。

從二0一八年首屆舉辦至今，全國ESG創意暨電商之星競賽已邁入第七個年頭，成為學生接軌產業實務的重要舞台。頒獎典禮表揚「保險之星」、「創業之星」、「微商之星」、「網紅之星」四組賽事中脫穎而出的優秀團隊。健行科技大學商管學院曾真真院長、行銷與流通管理系薛哲夫主任以及電商人才培育中心許美玉主任均親自蒞臨，現場氣氛熱烈且充滿榮耀。

主辦單位三商美邦人壽表示，競賽不僅是成績的比拼，更是理念的實踐與交流，期盼未來能持續與產官學界合作，為台灣培育更多具備創新思維與實戰能力的優秀人才。