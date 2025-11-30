全城哀傷…香港大火遇難者增至146人 大批港人悼念排長龍

香港宏福苑大火災增至一百四十六人遇難，港府在跟進四十多宗失聯個案。大火後香港全城哀傷，星期天大批市民到火災現場附近公園，獻花悼念者沿河邊排成長長的人龍。香港警方繼續在火場搜索，抬出一些疑似遇難者遺體。

警方星期天繼續在發生大火災的宏福苑搜索。香港警方說，截至星期天下午，遇難者已增至一百四十六人，並有七十九人受傷。

警方說，星期天在大廈內新發現十八具遺體，不排除死亡個案會再上升。 警務處災難遇害者辨認組說，星期六已完成宏仁閣、宏道閣的搜索工作，星期天進行宏盛閣、宏建閣、宏泰閣三幢大樓進行搜索，並已完成宏建閣、宏泰閣的工作，也即宏福苑八幢大廈，已完成四幢大樓的搜索。

廣告 廣告

大埔宏福苑大火導致多人死傷，大批市民到鄰近火災現場的廣福邨公園，獻花及寫心意卡，悼念火災死難者。到場的市民神情哀傷，亦有人不禁流淚，有人就向遠處的火災現場鞠躬。

下午前往悼念獻花的市民增多，出現人龍，人龍沿大埔河、林村河，一直延伸至附近的大型屋苑太和邨。排長隊的香港人說，不介意要輪候一段時間才能獻花，希望為倖存者打氣，全港市民都會陪伴他們渡過艱難時刻。

有到場悼念港人說，附近一帶都買不到鮮花，所以未能獻花，所以心情沉重。還有香港人說希望有關部門能針對事件成因，作出處理，不要讓死者白白犧牲。有接近龍尾的市民指，

前財政司長曾俊華在社交媒體發文，對貿然禁用竹棚感到可惜，不應這麼快「判竹棚死刑」，從現場片段見到，宏福苑多座大廈外牆的棚架，經過幾十小時大火焚燒之後，仍然未有塌下，被燒毀的主要是棚網及封窗發泡膠板，造成今次慘劇的「罪魁」，顯然並非竹棚，反而應該從人為角度出發調查事件，例如火災是否因為有人吸煙引起，或是否有人採用不合格物料，及制度上是否有補足地方，經過專業調查研究之後，再提出長遠改善同監管方法。

曾俊華又說，全香港超過六成、樓齡三十年及以上的舊私樓大維修方面，業主常稱要支付天價維修費，質疑若全面以金屬棚架，代替造價「平一截」的竹棚，普羅市民未必能承擔。

【看原文連結】

更多udn報導

明年11月28號別出國！網見原因秒標記

拉麵上的海苔怎麼吃？業者解惑曝關鍵「1步」

月老「新業務」曝光 外國遊客全傻眼

塑膠袋+冰塊？ 綠花椰菜保存秘訣一周仍翠綠