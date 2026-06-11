《全城地圖》總決賽爆變數！藍隊慘遭剃光頭靠1人苦撐 江宏傑場邊氣到跺腳

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藍隊彭小刀（左2）苦撐戰局。《全城地圖：最強明星隊》提供

運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》開播以來話題不斷、收視節節高升，本週日（14日）將播出本季最終章。纏鬥長達三個月的「紅」、「藍」兩隊即將分出高下，繼上週比賽結束後，藍隊目前累積17座獎盃，紅隊則以15座緊追在後。最後三場決勝賽將決定冠軍歸屬，紅隊是否能上演逆風翻盤，也讓觀眾高度期待。

馬力歐（中）、顏佑庭（中後）、無尊接連失常。《全城地圖：最強明星隊》提供

經典項目輪番上陣 藍隊驚傳遭剃光頭

最終章的三場賽事，皆為經典項目，包括躲避球、籃球鬥牛與拔河。在首波躲避球對戰中，雙方火力全開，場邊再度響起藍隊隊長錢薇娟熟悉的「魔鬼教頭式」吶喊指揮。不過，比賽過程中藍隊一度陷入苦戰，甚至遭紅隊剃光頭，全靠老將彭小刀展現驚人韌性苦撐戰局。

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相較於藍隊的驚險，紅隊內部則出現意外變數。隊員無尊因成功搶到球過度興奮，在場上頻頻暴投失誤，低級失誤讓勝利差點從手中溜走，急得領隊江宏傑在場邊瘋狂跺腳，氣氛一度緊繃。

無尊暴投失誤。《全城地圖：最強明星隊》提供

張立東「阿北流」逆襲 顏佑庭難置信當場跪了

接續登場的籃球鬥牛則誕生多個「名場面」。向來以速度與精湛球技著稱的顏佑庭，賽前原本被外界一致看好能輕鬆擊敗張立東，沒想到張立東不按牌理出牌，靠著出其不意的「公園阿北流」打法先馳得點。眼看比分落後，顏佑庭當場崩潰跪倒球場，滿臉不可置信。

張立東成功逆襲後更在場上霸氣放話，直嗆前師弟：「我才是真正的好看娛樂籃球一哥！」荒謬又熱血的對決讓全場笑翻。

張立東（右1）靠著「公園阿北流」打法先馳得點。《全城地圖：最強明星隊》提供

馬力歐離奇傳球給對手 那那大師打到臉紅害羞

另一組對決同樣笑料百出。馬力歐與那那大師在賽前都自稱不擅長籃球，沒想到馬力歐在單挑時竟然發生離奇失誤，直接把球精準傳給對手，超瞎舉動氣得紅隊隊友當場全隊炸鍋。

不僅如此，比賽途中還發生意想不到的變故，讓那那大師在激烈的碰撞中打球打到臉紅害羞，一度無法繼續比賽，意外引發全場歡呼。而壓軸登場的拔河賽則是全員上陣的體力與意志戰，究竟是藍隊能延續領先優勢封王，還是紅隊將在最後一刻完成大逆轉，不到最後一刻，沒人能預測最終結果。

《全城地圖：最強明星隊》纏鬥3個月迎最終章。江宏傑（左起）、錢薇娟。《全城地圖：最強明星隊》提供



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