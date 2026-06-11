《全城地圖》纏鬥3個月迎終局之戰 《全明星》經典3項目爭奪總冠軍

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

《全城地圖：最強明星隊》紅、藍兩隊纏鬥3個月將迎接最終章。（圖／全城地圖：最強明星隊提供）

《全城地圖：最強明星隊》纏鬥長達3個月的「紅」、「藍」兩隊即將在本周分出高下。藍隊目前累積17座獎盃，紅隊則以15座緊追在後，最後3場決勝賽將決定冠軍歸屬。最終章的三場賽事，皆為《全明星運動會》經典項目，包括躲避球、籃球鬥牛與拔河。

躲避球對戰中，雙方火力全開，場邊再度響起藍隊隊長錢薇娟熟悉的「魔鬼教頭式」吶喊指揮。不過藍隊一度遭紅隊剃光頭，全靠老將彭小刀苦撐戰局；而紅隊則出現意外變數，無尊因搶到球過度興奮，頻頻暴投失誤，急得隊長江宏傑在場邊跺腳，深怕勝利從手中溜走。

廣告 廣告

籃球鬥牛則誕生多個「名場面」。向來以速度與球技著稱的顏佑庭，原本被看好能輕鬆擊敗張立東，沒想到張立東靠著「公園阿北流」打法先馳得點，讓顏佑庭當場跪倒球場、滿臉不可置信。張立東更霸氣放話，直嗆前師弟：「我才是真正的好看娛樂籃球一哥！」

無尊因搶到球過度興奮，頻頻暴投失誤。（圖／全城地圖：最強明星隊提供）

另一組對決同樣笑料百出。馬力歐與那那大師賽前都自稱不擅長籃球，沒想到馬力歐在單挑中竟直接把球傳給對手，氣得紅隊隊友全隊炸鍋。比賽途中還發生意想不到的變故，讓那那大師打球打到臉紅害羞，一度無法繼續比賽。

壓軸登場的拔河賽則是全員上陣的體力與意志戰。藍隊能否延續領先優勢封王？還是紅隊將在最後一刻完成大逆轉？不到最後一刻，沒人能預測最終結果。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

網傳「身障老人遭奴役20年」搬水泥！老闆嗆：死了就埋了 當地回應

坐擁3100萬豪宅也焦慮！75歲貴婦5年燒光半數存款 晚年危機浮現

幼兒生日被「埋進蛋糕」哭到崩潰！影片瘋傳惹眾怒 日本警方出手了