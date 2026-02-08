全城尋寶中！花蓮燈會攜手商圈推「探店小石花計畫」 集「吸金號」磁鐵再抽元宵大獎

記者/鄭欣宜報導

2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》不僅在日出大道放閃，更將這股光的能量擴散至花蓮的大街小巷！「探店小石花計畫」即日起正式啟動，串聯縣內商圈店家，共同打造全城共榮的節慶氛圍。民眾即日起只要前往合作店家消費，不僅能蒐集超人氣盲盒「吸金號」拼貼磁鐵，還能參加3月3日元宵節當天的「花現大獎」元宵摸彩活動。

2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》啟動！遊客在賞燈之餘走訪合作店家，就有機會獲得超人氣限定紀念品並參加元宵摸彩。圖/花蓮縣政府提供

2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》啟動！民眾即日起只要前往合作店家消費，能蒐集超人氣「吸金號」拼貼磁鐵，還能參加摸彩。圖/花蓮縣政府提供

今年花蓮燈會推出超萌「好運拼貼・吸金號」磁鐵，一曝光即引爆詢問潮，盲盒設計將帶來蒐集風潮，象徵拼出整年好運，成為本次活動的最大亮點。「吸金號」共4種款式，每款燈箱上只有單一個字，民眾可以發揮創意，自由組合、排列、交換，將「花、現、騎、蹟」等字樣拼成自己喜歡的專屬密碼。亮起來的「吸金號」代表著新年的發光，更是「把光的奇蹟帶回家」，已被鎖定為今年必收藏的限定禮品。

花蓮燈會推出超萌贈品「好運拼貼・吸金號」磁鐵。圖/花蓮縣政府提供

超萌贈品磁鐵一曝光即引爆詢問潮。圖/花蓮縣政府提供

「探店小石花計畫」活動辦法

活動時間即日起至3月8日止。

活動方式：民眾來燈會並前往標示有「探店小石花」之合作店家，消費即可集點同時有元宵抽獎機會，集滿3點即可領取「吸金號」磁鐵乙個，盲盒款式隨機，限量2000個兌換完為止。

活動詳情見：https://reurl.cc/Eb9lYa

活動四大步驟簡單清晰，邀請民眾來花蓮賞燈、集點抽大獎。圖/花蓮縣政府提供

花蓮縣政府表示，今年燈會強調「共創」精神，除了日出大道的藝術裝置是由藝術家與民眾、學童共同完成，這場「探店小石花計畫」更是將共創場域延伸至商圈，遊客賞燈之餘能深入探訪花蓮在地好店，讓燈會的人流轉化與商圈共榮，展現「燈會與民共享、花蓮上下共創成果」。

縣府誠摯邀請全國民眾，來花蓮晚上在日出大道感受光影奇蹟，白天走進商圈尋找「小石花」的蹤跡，一起在花蓮玩遊戲、拿好禮、過好年。

更多詳情請至：

花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團 https://reurl.cc/dqv7E6

花蓮旅遊小助理 https://hualien.travel/ai-service/