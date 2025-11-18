全城應援！TWICE演唱會前夕 高雄7大地標「雷射文字秀」炫爆港都

政治中心／程正邦報導

市長陳其邁發布摩登影片 宣告高雄進入「TWICE應援週」

韓國超人氣女團TWICE的世界巡迴演唱會＜THIS IS FOR＞將於本週末（22日、23日）登陸高雄國家體育場（世運主場館），這不僅是TWICE出道十年來首次在台灣舉辦完整團體演唱會，更是台灣成員周子瑜「回家鄉」開唱，意義非凡。

高雄七大地標同步點亮巡迴視覺藍燈光＋雷射字體，歡迎TWICE來台巡演。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

為迎接這場萬眾矚目的音樂盛事，高雄市政府再次發動城市級的盛大應援。高雄市長陳其邁於今（18）晚透過臉書發布一段結合摩登建築夜景的影片，正式啟動「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」城市行銷活動，並以TWICE的巡迴主視覺色「視覺藍」點亮了整個港都夜空。陳其邁更熱情向TWICE喊話：「TURN IT UP\! 가오슝이 TWICE \ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG 공연을 환영합니다\!（高雄歡迎TWICE演唱會到來！）」

高雄七大地標同步點亮巡迴視覺藍燈光＋雷射字體，歡迎TWICE來台巡演。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

7大地標同步點亮「TWICE WORLD TOUR」

這波強勁的城市應援以「巡迴視覺藍 燈光文字秀」為亮點，自今（18）日起至11月23日，每日傍晚17:30至23:00同步閃耀。

七大高雄知名地標全數變身為夢幻的「視覺藍」應援色，其中更有三處地標加碼投射震撼的雷射文字：

高雄七大地標同步點亮巡迴視覺藍燈光＋雷射字體，歡迎TWICE來台巡演。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

雷射文字＋視覺藍燈光：大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口（雷射字樣將投射出「TWICE WORLD TOUR」等字樣，向世巡致敬）。

僅視覺藍應援燈光：高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站。

高雄七大地標同步點亮巡迴視覺藍燈光＋雷射字體，歡迎TWICE來台巡演。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

獻聲高捷廣播、換裝主題號誌 4大限定活動打造ONCE專屬路線

除了磅礡的燈光秀外，高雄市府與主辦單位Live Nation Taiwan（理想國）還共同規劃了四大官方限定活動，讓粉絲ONCE從抵達高雄的第一刻起就能沉浸在濃厚的應援氛圍中。除了上述巡迴視覺藍燈光文字秀；另外，11月15日至24日於義享時尚廣場搶先開跑，提供限定周邊商品。

高雄七大地標同步點亮巡迴視覺藍燈光＋雷射字體，歡迎TWICE來台巡演。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

市區多處行人交通號誌燈也將在活動期間換上「LOOK TWICE」與「TWICE 2025 KAOHSIUNG」等趣味字樣，提醒用路人並增加互動感，地點涵蓋世運主場館周邊、中央公園商圈及駁二藝術特區等重要路口。

高雄七大地標同步點亮巡迴視覺藍燈光＋雷射字體，歡迎TWICE來台巡演。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

最讓粉絲期待的是，從11月20日起至23日，高雄捷運全線車站將播放TWICE團員親自獻聲錄製的進站廣播，邀請歌迷搭乘捷運前往演唱會，讓ONCE的通勤之路充滿驚喜）。

高雄市政府的「城市級應援」繼上次成功迎接BLACKPINK開唱後，本次為TWICE打造的活動規模與細膩度再次升級，不僅展現了高雄作為「演唱會之都」的實力，也讓粉絲直呼感動，期待這場出道十年在台灣的首次盛會。

陳其邁為TWICE再換髮色。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

