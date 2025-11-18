全城應援！TWICE演唱會前夕 高雄7大地標「雷射文字秀」炫爆港都
政治中心／程正邦報導
市長陳其邁發布摩登影片 宣告高雄進入「TWICE應援週」
韓國超人氣女團TWICE的世界巡迴演唱會＜THIS IS FOR＞將於本週末（22日、23日）登陸高雄國家體育場（世運主場館），這不僅是TWICE出道十年來首次在台灣舉辦完整團體演唱會，更是台灣成員周子瑜「回家鄉」開唱，意義非凡。
為迎接這場萬眾矚目的音樂盛事，高雄市政府再次發動城市級的盛大應援。高雄市長陳其邁於今（18）晚透過臉書發布一段結合摩登建築夜景的影片，正式啟動「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」城市行銷活動，並以TWICE的巡迴主視覺色「視覺藍」點亮了整個港都夜空。陳其邁更熱情向TWICE喊話：「TURN IT UP\! 가오슝이 TWICE \ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG 공연을 환영합니다\!（高雄歡迎TWICE演唱會到來！）」
7大地標同步點亮「TWICE WORLD TOUR」
這波強勁的城市應援以「巡迴視覺藍 燈光文字秀」為亮點，自今（18）日起至11月23日，每日傍晚17:30至23:00同步閃耀。
七大高雄知名地標全數變身為夢幻的「視覺藍」應援色，其中更有三處地標加碼投射震撼的雷射文字：
雷射文字＋視覺藍燈光：大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口（雷射字樣將投射出「TWICE WORLD TOUR」等字樣，向世巡致敬）。
僅視覺藍應援燈光：高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站。
獻聲高捷廣播、換裝主題號誌 4大限定活動打造ONCE專屬路線
除了磅礡的燈光秀外，高雄市府與主辦單位Live Nation Taiwan（理想國）還共同規劃了四大官方限定活動，讓粉絲ONCE從抵達高雄的第一刻起就能沉浸在濃厚的應援氛圍中。除了上述巡迴視覺藍燈光文字秀；另外，11月15日至24日於義享時尚廣場搶先開跑，提供限定周邊商品。
市區多處行人交通號誌燈也將在活動期間換上「LOOK TWICE」與「TWICE 2025 KAOHSIUNG」等趣味字樣，提醒用路人並增加互動感，地點涵蓋世運主場館周邊、中央公園商圈及駁二藝術特區等重要路口。
最讓粉絲期待的是，從11月20日起至23日，高雄捷運全線車站將播放TWICE團員親自獻聲錄製的進站廣播，邀請歌迷搭乘捷運前往演唱會，讓ONCE的通勤之路充滿驚喜）。
高雄市政府的「城市級應援」繼上次成功迎接BLACKPINK開唱後，本次為TWICE打造的活動規模與細膩度再次升級，不僅展現了高雄作為「演唱會之都」的實力，也讓粉絲直呼感動，期待這場出道十年在台灣的首次盛會。
更多三立新聞網報導
營運22年航空公司突宣告破產！ 全航班一夜取消...逾萬旅客滯留
台女控北海道機場安檢被「捏奶頭」 訴訟9個月判決出爐：是否太輕？
遭毀滅爆料！館長「蛋捲店不做了」扯柯文哲：保護台灣我錯了嗎？
曾精準預言「廣島核爆」 陸媒再提王仁三郎：日本將在2030年毀滅
其他人也在看
Andy走鐘獎上台了！哽咽「我媽說別害人」 孫生、蘿拉典禮全中箭
在第七屆走鐘獎中，YouTuber Andy老師從頒獎人邰智源手中接過「年度個人創作者獎」，獲得評審團的肯定。這份殊榮是對他揭發「家寧一家」事件影片的肯定，該影片至今已突破千萬次觀看，被視為年度最具影響力的內容。Andy老師在台上分享獲獎感言時表示，影片花費大量成本至今未回本，並強調自己感謝人情味，同時感謝成長於充滿愛的家庭，母親教導他做人要守本分、懂得感恩且不害人。TVBS新聞網 ・ 2 天前
五月天夢幻聯動i-dle宋雨琦！同框演唱夯曲 阿信大跳〈M.O.〉被邀入團
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會重返上海體育場，一連6場36萬人狂歡。16日上海最終場更邀請韓國人氣女...FTNN新聞網 ・ 1 天前
楊丞琳出道25周年初衷沒改變 喊話「想念台灣的歌迷」
楊丞琳迎來出道25周年，她總結「等於是大家看著我長大的」，今年她推出新專輯《有且》，也將展開全新巡演「房間裡的大象」，她表示：「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」Yahoo娛樂訊息 ・ 2 天前
Energy阿弟緊牽丁噹再續前緣 見老婆坐台下「我怕回去不好過」
丁噹周末兩天在台北小巨蛋開唱，舉行「夜遊 A Night Tour」演唱會，今（16）日來到第二場，邀請Energy的蕭景鴻（阿弟）擔任嘉賓，首度合唱新歌〈可以是朋友〉，兩人因為音樂劇《搭錯車》結緣，此次可說是「再續前緣」，隨後再合唱〈走火入魔〉。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、彩排福利一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA），今年邁入10週年，據韓媒報導，今年的AAA頒獎典禮，將首度前進台灣！12月6日在樂天桃園棒球場隆重登場！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
江蕙春節重返小巨蛋 演唱會連開五場！時間地點、登記規則、票價座位一次看
「台語天后」江蕙回歸歌壇，先後於今年7、8、9月在高雄巨蛋和台北小巨蛋舉辦《2025 江蕙演唱會 無·有》演唱會，創下高雄8場、台北20場的演唱會紀錄，如今《2025 江蕙演唱會 無·有》安可場時間出爐！將於大年初四（2/20）到初六（2/22），以及2/24、2/25在台北小巨蛋舉辦。演唱會門票採實名制登記抽選，11/13凌晨12點至11/14晚上11:59開放登記。江蕙要與歌迷們一起共度農曆新年，江蕙2026演唱會時間地點、售票時間、登記方式、實名制規則、票價座位一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 週前
黃迪揚陷周轉困難！竟崩潰拿刀砍合夥人：與世界說再見
黃迪揚陷周轉困難！竟崩潰拿刀砍合夥人：與世界說再見EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
不只畢書盡！2025跨年台北新年城「表演卡司第二彈」大咖輪上陣！
台北最High新年城2026跨年晚會第二波卡司今揭曉，台北市政府觀光傳播局繼先前公佈的Bii畢書盡、高爾宣OSN &王ADEN，第二波陣容再添重量級星光造咖 ・ 2 天前
金馬62典禮預告片釋出 群星高鐵車廂秀演技
台北市 / 綜合報導 第62屆金馬獎即將到來，官方日前也釋出今年頒獎典禮的預告影片。畫面中可以看到，一輛飛速前進的高鐵，與電影96分鐘的背景十分相似，車廂內還聚集了許多重量級明星，包含林依晨、張孝全、曾敬驊、藍葦華等人，全都是有入圍獎項的演員，可以說是眾星雲集，雖然影片只有短短30秒，但細節滿滿也受到粉絲好評，正式為金馬62揭開序幕。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
出道40年首獲小金人！湯姆克魯斯領「奧斯卡榮譽獎」喊：希望別再骨折
湯姆克魯斯出道超過40年，終於在今年獲得象徵終身成就的奧斯卡「主席獎」，成為他首座奧斯卡獎項。在頒獎典禮上，他深情擁抱頒獎人並發表感言，分享電影對自己來說不僅是工作，更代表他的人生。典禮前一天，阿湯哥在派對上展現跳舞的罕見一面，而頒獎當天則有眾多好萊塢巨星如李奧納多、休傑克曼及艾瑪史東到場見證這歷史性時刻。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
走鐘獎／黃大謙「西裝裡掏mic」 突「上台饒舌」合作Gummy B被讚爆
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。鏡報 ・ 3 天前
阿湯哥終於拿到奧斯卡 從影40年獲頒終身成就獎 感性告白、眾星起立鼓掌
63歲的美國影星湯姆・克魯斯（Tom Cruise），11月16日獲頒奧斯卡終身成就獎，肯定其對電影的熱愛與貢獻，這也是阿湯哥從業40多年來，首度拿到小金人。在墨西哥導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）的幽默引言下，背景響起《不可能的任務》主題曲，阿湯哥上台接受榮譽，眾星起立鼓掌致意兩分鐘。阿湯哥在感言中真摯感謝電影的力量，並點名在場曾共事的夥伴起立，一起接受致意。他也表示，自己將持續盡一切所能為電影付出。阿湯哥曾四度入圍奧斯卡，包括1989年《七月四日誕生》（Born on the Fourth of July）、1996年《征服情海》（Jerry Maguire）、1999年《心靈角落》（Magnolia）入圍最佳男主角；2022年《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）入圍最佳電影，阿湯哥則是製片人之一。奧斯卡終身成就獎每年頒發，旨在表彰影壇傳奇人物的成就及其對電影產業的貢獻。今年的獲獎者還有編舞家黛比艾倫（Debbie Allen）及美術指導溫恩湯瑪斯（Wynn Thomas），典禮雖沒有電視轉播，包括李奧納多迪卡皮歐、巨石強森等，均出席盛會。Yahoo奇摩（國際通） ・ 9 小時前
走鐘獎》Dcard Video豪摘3座成最大贏家！完整得獎名單一次看
台灣專屬網路創作者的年度最大盛事，第7屆走鐘獎頒獎典禮今（15日）晚登場，現場超過上百位YouTuber、KOL等共襄盛舉。其中就屬「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」入圍8項大獎，表現優異令人期待。《中時新聞網》也特別整理完整的走鐘獎得獎名單，供讀者們參考。中時新聞網 ・ 2 天前
TGA 2025入圍名單遺珠之憾是誰？JRPG全軍覆沒引玩家熱議
遊戲界的年度盛事 The Game Awards 2025，入圍名單終於揭曉，再度引爆了全球玩家社群的討論。而活動創辦人 Geoff Keighley 也在社群上與玩家互動，發文詢問大家對本次入圍名單的看法，特別是「最大的遺珠之憾」以及「最令人驚喜的入圍者」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
湯姆克魯斯獲頒奧斯卡榮譽獎 「電影是我這個人的一部分」
好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）今（16）日在奧斯卡理事會獎（Governors Awards）獲頒奧斯卡榮譽獎，他除了在領獎時發表激勵人心的感言，「拍電影不是我做的事，而是我這個人本身的一部分。」他也開心地在派對上熱舞，顯見愉悅心情。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
《ARC Raiders》沒入圍年度遊戲被疑黑箱？Shroud砲轟：又在操作獎項
知名實況主 Shroud 先前力挺撤離射擊遊戲《Arc Raiders》拿 TGA 2025 的「年度遊戲」（Game of the year），並且呼籲社群都應該投票給它，更直言不要讓《光與影：33號遠征隊》得獎，認為多人遊戲根本不被重視等引發爭議。然而 TGA 2025 入圍名單出爐後，Shroud 卻感到失望，批評該獎項根本被動了手腳。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前
《失樂園》歐洲首映！范少勳0度走黑毯圓夢亮相
《失樂園》歐洲首映！范少勳0度走黑毯圓夢亮相EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
走鐘獎／Dcard Video狂拿3獎成最大贏家！完整得獎名單一次看
走鐘獎／Dcard Video狂拿3獎成最大贏家！完整得獎名單一次看EBC東森娛樂 ・ 2 天前
走鐘獎／完整得獎名單 Andy老師10年「創2個200萬頻道」奪個人最大獎
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）舉辦，所有獎項已揭曉完畢。鏡報 ・ 2 天前
“咆哮山莊” (正式預告) | 電影預告
獲譽「人間芭比」的女星瑪格羅比，與近期以「科學怪人」一角走紅的男星雅各艾洛迪，即將在明年情人節檔期上映的新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀！正式預告中瑪格羅比身穿夢幻新娘白紗，性感露出美背及胸前風光，為愛步入壯觀卻荒涼的迷霧高原；雅各艾洛迪則展現壯碩身材，又以一席時尚西裝優雅現身，同時駕馭粗曠野性、高雅氣質兩種截然不同的風格。電影不僅劇情發展戲劇化，故事場景、人物服裝也採大膽配色與設計，為影迷帶來極度震撼的視覺體驗。 《“咆哮山莊”》由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學作家艾蜜莉勃朗特的同名小說。瑪格羅比和雅各艾洛迪分別飾演一對青梅竹馬：凱西和希斯克里夫，兩人萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。電影片名特別加上引號，預示本片將大膽刻劃這段撼動時代的愛情。預告更引用書中經典名句「陪我直到永遠、不顧一切、令我發狂」勾人遐想，為影迷、書迷帶來嶄新的觀影感受。 《“咆哮山莊”》演員陣容包括曾榮獲奧斯卡提名的周洪、沙扎德拉提夫、艾莉森奧利弗、伊旺米切爾、英國影藝學院電影獎得主馬汀庫恩斯。艾莫芮德芬諾身兼本片編導，並與曾榮獲奧斯卡提名及英國影藝學院電影獎肯定的喬西麥克納馬拉、瑪格羅比一同擔任製片。曾榮獲奧斯卡提名的湯姆艾克力和莎拉戴斯蒙擔任監製。 《“咆哮山莊”》的幕後團隊包含多位艾莫芮德芬諾的長期合作夥伴，像是榮獲奧斯卡與英國影藝學院電影獎的攝影指導萊納斯桑德格倫、獲奧斯卡與英國影藝學院電影獎提名美術指導蘇齊戴維斯、入圍英國影藝學院電影獎的電影剪輯維多利亞博伊德爾、屢獲肯定的選角導演卡梅兒柯克尼，以及入圍英國影藝學院電影獎的作曲家安東尼威利斯。本片服裝設計由奧斯卡和英國影藝學院電影獎得主賈桂琳杜倫負責，並由葛萊美獎得主酷娃恰莉(Charli xcx)為電影創作多首原創歌曲。首支單曲“House”日前已發布，找來樂壇傳奇人物約翰凱爾(John Cale)跨刀合作，旋即在音樂圈引爆熱議。 上映日期：2025-12-05Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前