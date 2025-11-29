全城為火災哀悼 前公務員協會辦鮑魚宴惹議

香港進入全城哀悼，路上行人多衣衫素色，但香港前高級公務員協會頂風辦鮑魚宴引起反彈，被拍到豪宴上滿面笑容的立法會主席梁君彥辯稱沒違哀悼指引。

香港政府宣布，為宏福苑大火，昨天起一連三日哀悼。香港民政事務總署在全港十八區設置弔唁處，市民們從早上九時至晚上九時到場簽署弔唁冊，有市民專門買來花束獻上。

除了官辦的哀悼活動，不少港人特意取消了原來宴飲遊玩，而香港街頭放眼望去，會發現一片黑白素色衫，有港人在社交媒體上稱有「說不出來的痛」，也有港人說著素色衫，是「香港人嘅默契」。

在一片哀聲中，香港前高級公務員協會仍於二十八日晚舉行晚宴，主題為「全心全意支持二○二五年立法會換屆選舉」，晚宴在香港中華總商會會址的中華軒舉行，除開飲紅酒，透出的菜單上有鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯等菜。

香港立法會主席梁君彥出席夜宴，還被媒體拍到滿面笑容地致詞。梁君彥昨天回應稱，晚宴不違反政府哀悼指引，又否認他曾發言談及競選活動。對被拍到在活動期間笑，他解釋是因為說到自己將退休，與前高級公務員一樣，強調現在要同舟共濟，不是要挑撥離間。

