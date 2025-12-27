全城狂寫「你性餉有問題」 文山男拒到案警函送環保局裁罰

台北市文山區多處公共設施遭塗寫「你性餉有問題是不是」等語意不明文字，警方已函請環保局裁罰。（圖／翻攝畫面）

台北市文山區街頭近日接連出現不少奇怪塗鴉，一名41歲林姓男子疑似持麥克筆在圖書館門口、交通號誌桿、公車站牌等公共設施上，塗寫「讀豬」、「你性餉有問題是不是」等語意不明文字。警方調閱監視器追查後鎖定林男涉案，但他經通知後竟拒不出面應訊，警方已依《廢棄物清理法》函請台北市環保局裁罰。

文山第二分局表示，近日陸續接獲里長及民眾通報，反映文山區多處公共設施遭人塗鴉。警方派員調查後發現，林男多利用深夜或凌晨時段外出塗寫，行為已違反《廢棄物清理法》第27條第2款規定。由於林男未依通知到案，警方已將相關事證移送環保局依法裁處，並將持續加強巡查與約制。

塗鴉事件引發網友熱議，有網友戲稱「最新打卡地標」，更有人發現不只文山區，北投區、大安區等地也出現類似塗鴉。網友紛紛留言「這個人大腦有問題是不是」、「他國文有問題是不是」，還有人調侃「我覺得我薪餉有(問題)」。也有網友質疑「這種跟到此一遊有什麼兩樣，塗鴉還能算藝術這算什麼」。

文山第二分局提醒，民眾任意在公共或私人場所塗寫文字，除違反《廢棄物清理法》外，若涉及不實指控、恐嚇或毀損他人財物，還可能觸犯刑法相關罪責。

台北市政府目前已規劃河濱公園8處合法塗鴉區，其中包含文山區溪洲河濱公園及景美河濱公園北新橋下涵洞牆面，鼓勵創作者合法創作。民眾如發現非法塗鴉情形，可撥打1999市民專線通報，共同維護市容整潔。

