全城警戒 中捷、台鐵加強巡檢

全城警戒，台中捷運和台鐵加強各站巡檢，讓民眾安心搭乘。（圖：台中市警局提供）

台北隨機攻擊事件後，民眾惶惶不安，台中市捷運警察隊今天（22日）表示，接獲有人在網路社群預告恐嚇炸彈，經查為境外IP，來自柬埔寨，目前提升維安預防性勤務，不間斷站體月台警戒、隨車車廂巡視，站務與保全加密巡減頻率。

台中捷運警察隊指出，接獲有人在網路社群預告恐嚇炸彈，經查帳號IP來自柬埔寨，已提升維安預防性勤務，不間斷站體月台警戒、隨車車廂巡視，站務與保全加密巡減頻率。警方採不間斷「站體月台警戒」守望與「隨車車廂巡視」，中捷公司站務、保全也加密巡檢頻率。依據台中捷運警察隊「處理捷運恐嚇郵件或爆裂物作業程序」，採取預防性勤務作為重點。

台中捷運公司及110系統沿線分局，則加強巡邏警戒，針對台中捷運列車內、各車站廁所、垃圾桶、裝置藝術等共同場域，以金屬探測器實施可疑物品檢查，通報中捷公司站務、保全、清潔人員共同加強列車及車站檢查，並結合轄區警力移動式巡查，中捷公司站務、行控中心則加強監看CCTV月台、列車有無可疑狀況。

全城警戒，台鐵加強各站巡檢，讓民眾安心搭乘。（圖：鐵路警局提供）

另外，台鐵台中松竹站、大慶站、新烏日站部分，鐵路警察局提高見警率，現場持長槍執勤戒備，並強化聯防機制、快速通報及反應，針對各車站加強巡檢，並與台中市政府警察局烏日分局及三分局聯合會哨巡檢，提升見警率，讓民眾安心生活。（寇世菁報導）