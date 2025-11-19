全城迎接TWICE！7大地標「點藍燈」美翻 網狂喊羨慕：想入住高雄

即時中心／黃于庭報導

高雄近年「演唱會經濟」成效亮眼，繼南韓女團BLACKPINK上（10）月登上世運主場館，「全城粉紅」熱力應援，此風潮席捲全台；本週末女團TWICE也將接棒開唱，高雄7大地標昨（18）日起應景點上藍燈，市長陳其邁社群帳號大頭貼同樣換上藍髮，讓網友直呼「高雄美翻了」、「高雄有邁邁市長真幸福」。

全城應援！為了迎接TWICE到來，高雄7大地標昨日同步點亮「巡迴視覺藍」燈光，更有雷射字體寫下「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR」，包括大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站，紛紛換上新裝扮，將持續至23日為止。

為了迎接TWICE開唱，高雄7大地標點亮巡迴視覺藍燈光。（圖／取自陳其邁臉書）

不僅如此，高市府還推出4大官方限定活動，一起瘋狂慶祝TWICE到來，除了巡迴快閃店、燈光文字秀，還有主題交通號誌燈，將換上「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」限定字樣，成員們更會「獻聲」捷運進站廣播，左營站也同步設置巡迴主視覺拍照背。

繼上次「粉紅大頭貼」後，陳其邁又將頭髮「染成藍色」應援，他也於昨日受訪時笑回「這個問題還要問嗎？」，並表示每一個ONCE（TWICE粉絲名）都知道，現在已經開始進入為TWICE應援的階段，在高雄每個人都是ONCE。

高雄「藍色世界」美翻眾多網友，紛紛於陳其邁臉書留言寫下，「幸福高雄，幸福城市，高雄人的驕傲」、「高雄被My邁這樣一搞，我都想長住高雄了」、「邁邁實在把高雄顧得太好了」、­「高雄變好美，邁邁超狂⋯⋯」、「來教一下天龍國的好嗎」、「天龍人羨慕中，退休一定想辦法入住高雄」。





