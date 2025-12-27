全城開趴！台中最強跨年夜 蕭敬騰領軍16組「全A咖」 嗨翻水湳中央公園

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

2026年台中最強跨年晚會，將於今年12月31日在水湳中央公園盛大登場！這場盛會祭出含金量最高的「全A咖」頂級陣容，由三金滿貫歌王盧廣仲、經典天團動力火車、金曲天團告五人，以及金曲歌王蕭敬騰領軍，集結16組藝人輪番開唱，倒數後規劃長達180秒的煙火秀。

蕭敬騰睽違5年重返台灣跨年舞台，獨選台中壓軸倒數。（圖／台中市政府新聞局提供）

台中市政府新聞局長欒治誼表示，台中跨年晚會已是國人最期待、最踴躍參與的年度盛會，去（2025）年創下近50萬人次共襄盛舉的歷史紀錄。今年市府以最高規格的卡司與規劃，熱情邀請全國民眾在台中一起迎接2026最絢爛的第一刻。



在盧秀燕市長整合跨局處資源的政策擘劃下，市府今年重磅推出「台中HI 8，全城開趴」慶典計畫，以八大活動全面引爆城市慶典能量，打造前所未有的全城沉浸式歡慶體驗，讓台中從年末一路熱鬧到新年，帶動觀光與消費，持續推動台中慶典經濟。

「2026台中最強跨年夜」卡司多元兼顧各年齡層與音樂風格，除盧廣仲、動力火車、告五人、蕭敬騰等重量級陣容外，並集結麋先生MIXER、TRASH、怕胖團等超人氣藝人，共16組輪番登台；主持陣容則由阿KEN延續多年主持默契，攜手蔡尚樺以幽默與專業串聯全場，陪伴觀眾一路嗨到凌晨。

告五人將率先登台震撼開場，揭開台中最強跨年夜序幕。（圖／台中市政府新聞局提供）

台中跨年不只是「一場晚會」，市府也規劃「文化Ｘ美食Ｘ跨年」一站式城市動線，邀請市民家人白天先到新開幕的「綠美圖」參觀感受城市文化新地標，傍晚走進逢甲商圈夜市品嚐台中美食，接著前往水湳中央公園跨年現場，一起倒數迎接新年。

盧廣仲分享自己對台中夜市的喜愛，特別推薦逢甲夜市大腸包小腸的蒜頭風味。他說，每年演出結束後都會和團隊共享小吃，以輕鬆心情迎接新年，也期待從台中一路北上到台北的跨年時光。

「三金滿貫歌王」盧廣仲加入台中跨年卡司，將以滿滿能量陪大家迎接新年（圖／台中市政府新聞局提供）

主持人阿KEN談到台中跨年表示：「台中觀眾的熱情讓我每年都期待回來主持，每次都能自在發揮『Ken式幽默』。」他也笑稱，每年主持都是體力挑戰，後台會準備火鍋與薑茶補充能量，直到倒數時仍全力以赴。

台中市政府提醒，跨年當天人潮眾多，建議民眾多利用大眾運輸、提前規劃行程與散場動線；無法到場的市民也可透過電視、網路轉播零時差同歡。欒局長最後邀請大家12月31日下午6點到水湳中央公園準時開趴，在台中一起迎接2026第一刻。

