全場不看好胡瓜挑戰空中破水球！13秒過關跌破眾人眼鏡

民視《綜藝大集合》日前來到新竹新豐溪南鳳蓮宮錄影，節目一開場，胡瓜與阿翔驚覺其他主持群全數「失蹤」，正當兩人以為眾人鬧脾氣時，戲台上突然傳來此起彼落的呼喊聲，胡瓜轉頭一看，才發現籃籃、賴慧如、郭忠祐與宜芳早已在台上就定位，準備給現場觀眾一個大驚喜。

製作單位特別設計全新遊戲「新豐作浪挑戰賽」，從屋頂撒下500顆球，只要撿到金球即可獲得獎金，消息一出，台下觀眾立刻摩拳擦掌。隨著球雨傾瀉而下，現場瞬間陷入一片搶球熱潮，最終5位幸運觀眾成功抱走獎金，笑得合不攏嘴。

不過胡瓜直呼「這樣還不夠過癮」，隨即宣布加碼第二輪挑戰，撿到金球的觀眾可晉級關卡「作浪破水球」，必須使用戰繩將空中擺盪的水球全部擊破，並以完成時間最短者獲得更高獎金。然而戰繩重量驚人，讓女性觀眾難以施力，胡瓜與董至成於是自告奮勇代打，替觀眾拚福利。

第一棒由董至成上場，沒想到甩起戰繩相當吃力，笨拙又賣力的模樣笑翻全場，最後花了54.87秒才完成挑戰。輪到胡瓜時，他卻突然從現場「神隱」，眾人正一頭霧水時，現場傳來奇怪聲響，轉頭一看，才發現胡瓜竟帶著兩名肌肉男在一旁拉筋熱身，畫面相當逗趣，立刻引來主持群與觀眾瘋狂吐槽。

暖身完畢後，胡瓜終於上場挑戰，原本大家都不看好他的表現，沒想到他一出手就展現老將實力，僅花13.58秒便成功破完所有水球，成績讓全場跌破眼鏡。雖然未能拿下第一名，但阿翔仍忍不住大喊：「以瓜哥這年紀來說，真的已經相當不容易了！」

