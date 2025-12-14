「全場僅2人」抗日牌失靈？《賽德克·巴萊》在陸重映上座率僅1%

中日關係緊張之際，台灣電影《賽德克·巴萊》12日起在陸重新上映，大陸國台辦日前還發聲盼兩岸同胞記取歷史、緬懷先烈。然大陸民眾似乎不捧場，上座率僅1%，甚至出現一場僅2人觀看窘境。

《賽德克·巴萊》在陸重映上座率僅1%。（圖／翻攝微博「中影發行」）

電影《賽德克·巴萊》2012年曾在陸上映154分鐘精華版，此次首度完整以上下兩部形式，分別於12日、13日上檔，發行方選在南京大屠殺國家公祭日期間，以「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」為宣傳語，並稱該片是「中國台灣抗日史詩」。

廣告 廣告

儘管定檔消息曝光後，一度引發大陸網友熱議發聲力挺，實際票房卻大翻車。據「貓眼專業版」票房數據，上下兩部排片場次合計近1.4萬場，截至14日14時，上部累計票房為147.7萬元人民幣（約656萬元新台幣）、下部則為81.9萬元人民幣（約364萬元新台幣）；上座率則分別為0.1%和0.8%。

據香港《明報》報導，上部12日在大陸上映，首日票房僅56.4萬元人民幣（約250萬元新台幣），不少大陸網友進戲院觀影發現全場空空蕩蕩，甚至有廣東東莞網友在社群平台發文表示「全場就我買的兩張票在看」。

公開資料顯示，《賽德克·巴萊》2012年上映時大陸總票房為1652.5萬元人民幣（約7335萬元新台幣），此番重新上映，市場預測基於首日數據，最終票房可能不足500萬元人民幣（約2219萬元新台幣）。

據悉，《賽德克·巴萊》由台灣導演魏德聖執導，分為上下兩部《太陽旗》和《彩虹橋》，2011年在台灣上映時創下8.1億台幣票房紀錄。該片以霧社事件為藍本，描述賽德克族人在莫那·魯道帶領下抵抗日軍的血淚史詩，宏大製作規模真實還原歷史事件。此片不僅獲金馬獎最佳劇情片大獎，在全球影壇屢獲肯定，先後提名威尼斯國際電影節金獅獎、參與奧斯卡最佳外語片角逐，更在大陸豆瓣網穩守8.9高分評價。

延伸閱讀

MLB/大都會補強了！2年12.5億簽水手重砲波蘭柯

MLB/道奇簽狄亞茲爆趣事！飯店房間播出場曲遭警衛關切

MLB/今年幾乎都在3A和李灝宇當隊友 他離開老虎獲大聯盟約