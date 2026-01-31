全場快破功！橋本環奈鬆口：「爸爸」一喊這3個字就出事

橋本環奈（中）主演的《不良醫！》熱播中。翻攝官方X

日本人氣女星橋本環奈在friDay影音冬季檔獨佔跟播日劇《不良醫！》，挑戰「前不良少女卻成為醫師」反差角色，除了角色設定引發討論，與飾演父親潮五郎的吉田鋼太郎之間的父女對手戲，也成為本劇一大看點，橋本透露實際合作後很快就建立起自然的親子默契，甚至會有種真的血脈相連的感覺，還稱讚：「他真的是最棒的爸爸！」

橋本環奈甜讚「爸爸」最棒 對戲充滿歡樂

談到與吉田鋼太郎的互動，橋本形容對方是「只要在現場，氣氛就會被帶動起來」的人，甚至在走位或彩排階段，工作人員常常會因吉田的表現忍不住笑出來。吉田在某場戲中僅是大喊女兒名字「湖音波——！」就讓現場氣氛瞬間充滿歡樂，讓她感受到聲音本身就能產生強烈喜感。橋本還提到，兩人正式對戲時拍攝節奏非常順利，快到讓她一度懷疑「真的可以這麼順嗎」，即使還有父女戲尚未完成，心中卻已經篤定後續一定能順利完成。她笑說，吉田把「有點煩人的爸爸」詮釋得恰到好處，也讓她在短時間內就產生彷彿真的血脈相連的感覺。

橋本環奈（左）與吉田鋼太郎演起父女默契十足。翻攝官方X

至於角色本身，橋本形容湖音波是一個個性鮮明、只要站在場上就能改變氣氛的存在。她指出，湖音波始終把患者放在第一位，不只是治療疾病，甚至連病人的未來都一起扛在肩上，她認為湖音波拚上性命面對工作的態度正是角色最帥氣的地方，而即使被討厭，也要把該說的話說出口的作風，讓她產生強烈共鳴，直言「讓認真做事的人吃虧的世界，總覺得哪裡不太對」。

橋本環奈變身暴走族

橋本環奈（中）金髮特攻服扮相曝光。翻攝官方X

橋本環奈劇中私服也充滿暴走族風格。friDay影音提供

在「前不良少女」設定下，橋本也首度穿上特攻服拍攝，笑說意外地相當合身，搭配金髮假髮，讓拍攝過程充滿新鮮感。劇中還有不少需要以低沉嗓音大吼的場面，她透露為了避免喉嚨受損，彩排時會刻意保留力道，並透過飲食與日常保養維持狀態。醫療戲方面，像是導管手術場面難度不低，但在醫療監修老師耐心指導下，逐步建立起信心。橋本環奈主演的最新日劇《不良醫！》friDay影音每週二更新。



