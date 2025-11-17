全場暴動！IP LOCKERS再登台灣巔峰 首屆「總統盃街舞大賽」封王！凱道炸裂見證台灣街舞歷史

【警政時報 司徒／臺北報導】由運動部主辦的 「2025 總統盃全民運動賽事－街舞大賽」 決賽昨（16）日在台北凱達格蘭大道震撼登場，上千名舞者齊聚總統府前，引爆台灣街舞史上最大規模的巔峰之戰。這不僅是街舞首次站上國家象徵舞台，更象徵街舞文化正式從街頭躍升主流，寫下全民運動史全新篇章。

韓國「街頭女戰士」Honey J。(圖/勝星娛樂 提供)

賽事最高潮莫過於 IP LOCKERS 再度締造傳奇！甫摘下 《SPLUS 巔峰舞者》冠軍 的他們，再以爆發力十足的舞風、宛如燃爆全場的氣勢，於總統府前強勢奪下 首屆「總統盃街舞大賽」Battle組全國冠軍，氣勢驚人、毫無懸念。

決賽現場一度被形容為「IP LOCKERS 大型粉絲見面會」，吼叫聲震動整條凱道。舞者以極高難度鎖舞技巧、節奏卡點與隊形張力狂掃觀眾情緒，最後擊敗各路高手，登上台灣街舞最高舞台，坐實「王者中的王者」。粉絲直呼：「從 SPLUS 到總統盃，這是在打電動開外掛嗎？」、「IP LOCKERS 是台灣街舞的驕傲」。

IP LOCKERS。(圖/勝星娛樂 提供)

賴清德總統親自到場力挺，盛讚街舞是「自由的語言」，更期盼總統盃能激發更多創作與運動能量。運動部李洋部長則指出，從巴黎奧運孫振掌旗官、運動部成立，到如今街舞登上總統府前，都代表政府對街舞文化的高度重視。

本次評審陣容被譽為 「台灣街舞史最強天花板組合」：《街頭女戰士》傳奇Honey J、ReiNa、Redlic、歐洲冠軍 Spider、韓國世界冠軍 B-girl YELL、台灣頂尖代表 剛一、囂張、Chrissy哈妹、Akuma Diva百川等，星光程度堪比國際頒獎典禮，讓舞者直呼「光站上台就是榮耀」。

IP LOCKERS團長囂張。(圖/勝星娛樂 提供)

今年其中最大亮點，是輪椅舞團 「輪舞浪潮」 竟挑戰 all style 排舞並成功晉級，以節奏、毅力與震撼力詮釋生命節奏，感動全場學生、家長與所有舞者，觀眾起立鼓掌，成為本屆最動人的畫面。本屆聲量空前，堪稱台灣街舞正式登上世界版圖的開始。

