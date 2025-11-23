生活中心／綜合報導

今年的金馬獎，星光熠熠，堪稱典禮最大咖，52年前的金馬影后翁倩玉回娘家，特別盛裝出席，擔任頒獎人，而今年的「終身成就獎」，則是頒給資深藝人陳淑芳，表揚她68年來的演藝貢獻。

「大家好 我是翁倩玉！」一身華麗金色禮服，閃到不能再閃，好久不見的75歲資深女星、也是52年前的金馬影后翁倩玉，和女星陳意涵，盛裝出席金馬獎。





資深女星翁倩玉說，「我們剛剛一起拍了一部電影，叫做''陽光女子合唱團''，在這電影裡我是拍了，我是當一位奶奶」。





不忘為自家電影宣傳，長期定居日本的翁倩玉，睽違影壇47年，再次重返大銀幕，不僅接拍台灣電影，這次回娘家，堪稱典禮最大咖。

資深女星翁倩玉表示，「上一次 52年前，我在金馬獎上面也獲得了最佳女主角的榮幸，今天的努力，會變成明天的成功」。

同樣也是資深演員，86歲''國民阿嬤''陳淑芳，上個月才拿下金鐘''特別貢獻獎''，本屆金馬又獲頒''終身成就獎''，連續拿下雙金，創下台灣影壇紀錄。





全場最大咖！影后翁倩玉現身金馬 陳淑芳奪"終身成就獎"

全場最大咖！影后翁倩玉現身金馬 陳淑芳奪"終身成就獎"（圖／台視提供）

資深演員陳淑芳表示，「從19歲踏進攝影棚到現在，我真的演過上百部電影，我願意 我願意走到我不能走，我也願意演到我不能演為止，我，陳淑芳，不漲價」。





幽默喊，不漲價，細數所有拍過的電影角色，陳淑芳演戲超過一甲子，也創下最年長的金馬影后，拿下雙金，實至名歸。

