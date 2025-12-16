全場淚崩！小6女童「先天無膝骨」穿鐵鞋跑接力…全班棄名次換最美回憶

記者吳泊萱／台中報導

四張犁國小運動會出現暖心畫面，6年級女學生宥萱，克服身體上的障礙，完成大隊接力。（圖／四張犁國小提供）

台中北屯區四張犁國小，上週六（13日）舉辦85週年校慶暨運動會，而在會上出現暖心一幕，6年級學生的大隊接力賽中，一名先天沒有左膝蓋骨的女學生宥萱，在全班支持下，擔任比賽最後一棒，穿著鐵鞋支架在賽場上賣力奔跑，看著她克服自身障礙，努力衝過終點線的一幕，讓所有師生都感動不已。而畫面曝光後，也在網路上引發熱議，網友們除了大讚宥萱很勇敢，也讚嘆全班師生不在乎名次，讓孩子們留下最美好的回憶。

廣告 廣告

宥萱天生缺少左膝蓋骨，為了完成參加運動會的夢想，她穿上鐵鞋支架賣力奔跑。（圖／四張犁國小提供）

四張犁國小在臉書上張貼週末的校慶運動會精華片段，在這場屬於6年級孩子的最後一次運動會中，出現了比奪冠更耀眼的風景。一名6年級的女學生宥萱，克服了身體的不便，參加大隊接力，班上的同學也做出溫暖決定，不在乎比賽名次，讓宥萱擔任最關鍵的最後一棒。而宥萱穿著鐵鞋支架賣力在賽場奔跑的模樣，也讓全場紛紛為她加油吶喊，看著她衝過終點線，全班師生開心的上前擊掌，溫馨場景感動眾人。

同班師生將最後一棒的重責大任交給宥萱，看到她順利完賽，感動得擊掌慶祝。（圖／四張犁國小提供）

事後宥萱媽媽也向全班師生表達感謝，謝謝大家從幼兒園到國小將近8年的時間，給了宥萱滿滿的關愛與溫暖。原來宥萱天生缺少左腿的膝蓋骨，必須穿著鐵鞋支架才能行走，天性活潑的她，從小就喜歡運動，卻因為身體上的障礙，每次運動會都只能坐在會場邊旁觀。

宥萱媽媽透露，醫師有建議宥萱在國小畢業後截肢，而在小學的最後一場運動會，宥萱表達了期待已久的願望，希望能參加大隊接力，同班的師生們得知狀況後，決定幫宥萱圓夢，並把最關鍵的最後一棒交給宥萱，讓她代表全班一起完成這最後的大隊接力。

運動會當天，宥萱帶著全班的加油與鼓勵，勇敢站上賽場，穿著鐵鞋支架跑完半圈操場，看著她克服身體不便，努力完成賽事的模樣，也讓現場師生及所有家長們感動不已。事後校方把宥萱完成挑戰的紀錄影片PO上網，分享這份喜悅與感動，希望這份心意能留在眾人心中，成為鼓舞大家前進的力量。

更多三立新聞網報導

日本遊客入境台灣填表被詐50美金？移民署急澄清：全面清查無異狀

板橋路口砍人凶案！2男走路碰撞起口角…他遭狠刺2刀肚破濺血

台北公車輾人！單車女騎士遭捲入車底…無生命跡象送醫不治

酒駕撞死女清潔隊員！鹽酥鴨老闆昏睡到下午才清醒…檢方聲請羈押

