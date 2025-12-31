全場為恐攻默哀一分鐘！澳洲雪梨2026跨年煙火秀絢爛登場

全球一同迎接2026新年的到來，在稍早紐西蘭打頭陣之後，最受矚目的澳洲雪梨跨年煙火秀也緊接著登場，於台灣時間晚上9點開始施放，一年一度的壯麗煙火再度點亮夜空！此次煙火秀從海港大橋、雪梨歌劇院等多個知名地標同步施放，並搭配澳洲作曲家Jono Ma創作的原創音樂，長達約12分鐘的絢爛煙火與城市美景相互交織，為新的一年揭開完美序幕。

雪梨跨年煙火秀。圖／AP Direct

不過由於近日邦迪海灘（Bondi Beach）發生大規模槍擊案，因此今年在煙火施放前一小時，主辦單位也特地安排燈光哀悼儀式，海港大橋亮起全白燈光，民眾也紛紛打開手機手電筒，全場共同為事件中的罹難者默哀1分鐘，展現未來一年對和平與團結的期盼。

邦迪海灘日前遭遇嚴重恐攻，全場共同默哀一分鐘。圖／AP Direct

責任編輯／馮康蕙

