全場票價150元超佛！韓流拼盤演唱會下月登場「分2階段開搶」

SAY MY NAME將首度來台開唱。（iNKODE提供）

由韓國文化產業振興院（KOCCA）和韓國文化體育觀光部 （MCST）主辦的「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，2026年首次在台灣舉行，將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦。首波表演卡司，包括邀請金在中親自打造的8人女團SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖NELL，以及以爵士與古典為基底的Pop、R＆B實力派女歌手Milena等，3組風格不同的卡司讓樂迷體驗韓國流行音樂的多元能量。

韓國現代搖滾指標樂團NELL，由金鍾完、李正勳、李在景3位成員組成。在台灣擁有大批粉絲，不僅曾於台灣發行專輯，也接連在台北華山Legacy、高雄Live Warehouse大庫等地演出，與台灣情感淵源極深。NELL獨特的音樂風格以及充滿敘事性的歌詞深受樂迷喜愛，在亞洲各地擁有豐富的巡演與音樂節演出經驗，足跡遍及日本、台灣與泰國。這次再次來台，勢必將再次掀起搶票熱潮。

NELL在台擁有大批粉絲。（Space Bohemian提供）

Milena一直很想來台灣演出。（WAVY提供）

出道5年的Milena曾多次透露想要來台表演的決心，她為韓國知名音樂廠牌WAVY旗下首位獨立創作型女歌手和製作人，曾與wave to earth、Colde等音樂人的合作，音樂風格融合爵士與R＆B，以流暢的嗓音唱出細膩且甜美成熟的歌曲意境。她除了歌手，還身兼小提琴演奏家、製作人等。2021年以單曲《Night Train》出道，2025年發行首張正規專輯《Where to Begin》，每次歌曲都深受歌迷喜愛，在台灣音樂串流平台擁有亮眼成績，更於全球串流排名位居前5名，實力不容小覷。

女團SAY MY NAME為金在中和 iNKODE 製作人以「為沒有夢想的孩子帶來夢想的偶像」作為團隊核心理念，親自打造8人女子團體。由曾是AKB48和IZ＊ONE成員的本田仁美（HITOMI）擔任隊長，加上MEI、KANNY、SOHA、DOHEE、JUNHWI、SEUNGJOO組成，去年7月加入新成員SHUIE，成為8人組合，透過易於聆聽的流行與流行搖滾曲風，展現清新可愛、充滿朝氣的魅力。短短2年更是多次參加日本最大時裝秀TOKYO GIRLS COLLECTION，首次來台演出，將以舞台魅力萌翻台灣歌迷。

「KOREA SPOTLIGHT 2026 @TAIPEI」拼盤演唱會將於2月26日（四）晚間19點在在新莊宏匯廣場 8樓Zepp New Taipei開演。票價皆為新台幣150元，採實名制，分別為1F站位區和2F座位區，第一階段售票日期為 本週五（23日）中午12點，第二階段售票為演出名單完全公佈後的1月30日（五）中午12點，啟售剩餘票券，每位會員限購2張，相關規定以活動官網及現場公告為主。

