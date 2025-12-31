全場站起來迎新年 陳昇攜新寶島康樂隊嗨唱跨年夜

陳昇跨年演唱會唱了近5小時。（宜辰整合行銷提供）

陳昇昨（31日）晚在台北國際會議中心舉辦跨年演唱會《我不是搖滾歌手》，以歌單說故事、用時間堆疊情感，全長近五小時、超過40首歌曲，從新作到經典，陪伴觀眾迎向2026年。演唱會從〈鳳凰城〉緩緩開場，象徵重生與時間流轉，陳昇也分享幽默預言，讓跨年夜充滿溫度與親切感。

一開場，陳昇以白色流蘇皮衣搭配橘紅格紋襯衫與牛仔褲現身，逐一介紹團員，將老班底與長年合作的音樂夥伴一一點名。熟悉旋律接連出現，從慢歌到快歌，現場氣氛不斷升溫，他與新寶島康樂隊合唱勁舞，證明即便自稱「不是搖滾歌手」，跨年夜依然能帶動全場站立。

陳昇唱進觀眾席，一起大合唱。（宜辰整合行銷提供）

跨年後陳昇換上安可T恤繼續嗨唱。（宜辰整合行銷提供）

演出中段，陳昇換上西裝外套與粉色水洗牛仔褲，曲目轉向故事性更強的經典情歌。〈把悲傷留給自己〉、〈風箏〉帶動全場大合唱，他走下舞台與觀眾近距離互動，〈冰點〉邀請創作歌手PiA同台，跨世代聲音交疊，〈北京一夜〉則讓歌迷回味初識陳昇的年代。新寶島康樂隊成員黃連煜與阿Van上台助陣，台上台下笑聲與音樂交織，增添跨年夜的人情味。

接近午夜，〈Summer〉前奏凝聚氣氛，〈原住民的演唱會〉後全場倒數迎新年，〈歡聚歌〉帶動觀眾一起舞動，跨年後陳昇換上安可T恤回到舞台，以〈台灣好〉祝福故鄉，最後以1988年專輯〈擁擠的樂園〉收尾。近五小時演出流動自然，像是一封寫給歌迷的年度長信，也讓2026年的第一天從音樂與情感開始，留下溫暖而深刻的跨年回憶。

