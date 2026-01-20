全場第二高分未晉級! 台灣"迎曦女聲"赴日參賽疑遭打壓

生活中心／李世宸、吳培嘉 新北報導

曾在兩廳院表演的迎曦女聲合唱團，一月前往日本神戶國際合唱藝術節競賽，勉強用中華台北名義參賽，主辦方卻未經同意將我國國旗換成大會logo，後來迎曦女聲獲得全場第二高分，卻沒能晉級，向主辦方反應卻換來模稜兩可的答案，讓指揮怒控根本是刻意被做掉，是不公平的比賽。

優雅歌聲，整齊服裝，前身是中山女高校友合唱團的迎曦女聲，一月特別到日本參加神戶國際合唱藝術節競賽，團隊好表現，第一輪就獲得很不錯的成績！25.23的高分，拿下全場第二，也比其他組的第一名成績還要高，晉級條件原先說好是取各組第一，那這屆大概是晉級無望了，但只是第二輪名單出爐，卻有一堆低分隊伍也晉級了，讓成員們很不滿！迎曦女聲藝術總監暨指揮翁建民：「（大賽）結果讓我們，感到非常莫名其妙，沒有比大獎賽的機會，讓我覺得有一種，我是不是刻意被做掉，覺得這是一個不公平的比賽。」指揮立即向大會反映，大會找來評審一起開會，給出這樣的答案。迎曦女聲vs.評審：「你們不是該項目的優勝者。」

迎曦女聲vs.大會：「評審開會認為非常接近，所以我們討論（晉級）。」大會表示因為分數很接近所以會有多組晉級的狀況，但指揮說看看青年組名單，晉級的三組分別是24分23.67和23.17，都比迎曦女聲的25.23有不小差距，成員質疑如果要鼓勵青年參賽放寬晉級資格，為何不一開始就說明？迎曦女聲藝術總監暨指揮翁建民：「差距很小的隊伍挑選進去，可是我們比對了數字以後，發現他也不是這樣做啊，有的組別甚至於有，第三名都跑進去了好像他，想要選哪一隊就選哪一隊。」

惹爭議的主辦方叫做Interkultur，中文翻譯國際文化交流基金會，總部設在德國，有合唱界的奧林匹克之稱，團員還指控，報名時只能用chineses台北名稱參賽，手冊上參賽選手國家都有國旗，就只有青天白日滿地紅不見了。迎曦女聲藝術總監暨指揮翁建民：「只放一個主辦單位，的logo而已，就是等於說我們的國旗，完全是空白的，這個主辦單位，是不是有一點偏袒，甚至對我們不太友善呢。」迎曦女聲公開聲明，要求主辦單位應該為大獎賽晉級賽制的周延性不足致歉，應該要重新檢討並明確訂定大獎賽晉級標準，成員們甚至氣到，把相關證據傳給駐日代表，希望別在國際賽事繼續遭到打壓。

