全場等他們親下去！《一吻爆炸》張基龍、安恩真奪情侶獎 甜到失控

張基龍（左）與安恩真以《一吻爆炸》拿下最佳情侶獎，領獎前被拱「親一個」。翻攝SBS

韓國男神張基龍昨（12/31）在《2025 KBS演技大賞》，與新劇《一吻爆炸》的CP安恩真，一同抱走「最佳情侶獎」。劇中狂吻無數次的兩人，一上台就被主持人申東燁起鬨「親一個」，直接讓全場氣氛嗨到最高點！

張基龍（左）與安恩真害羞笑了。翻攝YT@SBSdrama.official

張基龍與安恩真在《一吻爆炸》狂撒糖，超甜互動也讓他倆昨晚擊敗《我的完美秘書》韓志旼、李浚赫，《宇宙Marry Me？》崔宇植、庭沼珉等夯劇勁敵，奪走最佳情侶獎獎座。兩人一被唱名的瞬間，就獻給彼此大大的擁抱，上台時更被拱接吻。

被全場拱「親一個」的安恩真，一開始還先大方地對張基龍說：「準備好就開始吧！」語畢一邊笑著貼近張基龍，在兩人快貼近的瞬間她才說：「但戲已經結束了，就點到為止吧！」頓時讓全場扼腕歎息聲四起。張基龍才抬起安恩真的下巴，兩人越靠越近，雖然最後沒真的親下去，但小倆口的超強電力，已讓全場觀眾嗨翻天。

超多吻戲加持！《一吻爆炸》抱走情侶獎

張基龍（左）與安恩真不約而同表示最想拿到這個獎。翻攝SBS

安恩真隨後開心地說：「這是我們在拍攝這部戲時最渴望的獎項，當時還說如果真的拿到，就代表『我們真的成功了』，是一個非常迫切想拿的獎。」她接著說：「謝謝大家透過投票把這麼好的獎送給我們，也想向基龍道謝，拍攝期間他始終用溫柔的眼神、滿滿的愛看著『多林』。」

張基龍則表示，「這個獎我真的很想拿到！」並不忘向喜愛、支持兩人的觀眾傳遞謝意，氣氛溫馨。



