全場陷入黑暗！ 洪佩瑜演唱會12分鐘「關燈儀式」震撼歌迷

雙金歌手洪佩瑜首度登上台北流行音樂中心。（圖／TVBS）

洪佩瑜推出第二張個人專輯後首度站上台北流行音樂中心的舞台，吸引4000名粉絲熱情捧場。這位金曲獎與金馬獎雙金得主以一身珍珠米白色低胸裙裝亮相，開場就展現與以往不同的風格，又唱又跳，顛覆了大家心目中抒情歌手的形象，讓歌迷們又驚又喜。演唱會進行到半小時後，全場突然陷入一片漆黑，從舞台到觀眾席完全沒有光源，伸手不見五指。這段特殊的「關燈儀式」持續了12分鐘，觀眾只能依靠耳朵及其他感官來感受演出。洪佩瑜表示：「這個關燈儀式其實是我自己的私心願望，雖然剛剛其實看不太到大家，可是覺得跟大家都很靠近。」

洪佩瑜又唱又跳，顛覆以往抒情歌手形象，驚豔全場。（圖／TVBS）

洪佩瑜解釋，她在練舞時曾嘗試閉上眼睛，發現這樣反而能感覺到全身上下的知覺更加清晰，彷彿眼睛的視覺延伸到了皮膚各處。她希望透過這樣特別的方式，讓現場歌迷也能有相同的體驗，感受不一樣的音樂享受。演唱會結束前，洪佩瑜也帶來她的成名曲「踮起腳尖愛」，為這場充滿創意和驚喜的演出畫下完美句點。這次的演唱會不僅展現了洪佩瑜多元的音樂才華，更透過獨特的演出形式，創造了與歌迷之間更深層的連結。

