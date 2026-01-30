全場集體心碎！15億次收聽新人見識高粱酒威力 大玩自拍簽名寵翻歌迷

以突破15億次收聽的深情神作〈Heartbreak Anniversary〉爆紅全球的GIVĒON首度來台開唱。 Live Nation Taiwan 提供

以突破15億次收聽的深情神作〈Heartbreak Anniversary〉爆紅全球的潮流靈魂新星GIVĒON（紀維昂），帶著全新巡演《GIVĒON - DEAR BELOVED THE TOUR》首度來台開唱！

演出時他展現極高親和力，誠意滿滿用中文直呼「台北」、「我愛你」，更向歌迷分享，工作人員向他大力介紹來台必喝的「高粱酒」，並當場在台上「試飲」，不過酒精穿喉那瞬間的表情相當逗趣，被歌迷笑說是來台開唱最接地氣的西洋歌手！

GIVĒON首次來台專場門票一開賣即秒殺，吸引超過2200名樂迷朝聖，他穿著華麗大衣現身舞台，整場演出共演唱22首歌曲，多首熱門歌曲如〈RATHER BE〉〈Lost Me〉〈For Tonight〉的現場詮釋，讓觀眾隨著情緒流動完全沉浸在靈魂樂世界，90分鐘零冷場。

當壓軸曲最新創作〈TWENTIES〉旋律響起，現場手機燈海與歌聲交織成動人畫面。而萬眾期待的安可神曲〈Heartbreak Anniversary〉旋律一出，全場瞬間陷入集體心碎時刻，大合唱情緒達到最高潮。GIVĒON在滿場掌聲中驚喜下台，零距離與粉絲簽名、自拍，為巡演台北站劃下完美句點。



