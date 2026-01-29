全境0度以下冰封美國 鄭明典：北極冷空氣外流還沒完

近期北美受冬季風暴襲擊，前中央氣象局長鄭明典表示，這次美國不只冷，降雪範圍及雪量都相當可觀，除了少數地區以外，幾乎全境都是攝氏0度以下的冰凍天氣；此外北極冷空氣外流尚未到底，後面還會有冷空氣持續影響。

鄭明典今天（29日）上午在臉書貼出氣象圖並發文說明，這次美國不只冷而已，降雪範圍和降雪量都很可觀，值得關注。他說從地面溫度圖來看，華氏32度就是攝氏0度，圖中藍色系和綠色系交界的紅線，就是攝氏0度線。

鄭明典表示，目前美國除了西部沿海、西南和南部少數地區以外，幾乎全境都在0度以下的冰凍天氣；且北極冷空氣外流尚未到底，後面還會有冷空氣持續影響。

鄭明典日前也說明，預報趨勢上顯示會有一波很顯著的「負北極振盪」，暖空氣入侵北極圈，使北極圈的冷空氣外流到中緯度地區。冷空氣有一些比較容易外流的區域，其中一個就是北美洲；另一個路徑在歐洲，這部分變動範圍比較大；最後則是由西伯利亞南下往東北亞外流，影響日本、韓國，台灣也是在影響範圍的邊緣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨表示，2月7日至9日間，預估將有一波相當強的冷空氣襲捲東亞、東北亞，日本、韓國可能出現強風、降雪甚至暴風雪，天氣條件惡劣。目前評估台灣也會跟著冷一波，至於會冷到什麼程度，仍需觀察冷空氣實際南下的路徑與角度。

