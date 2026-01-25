全大運冠軍現身指導！龜山分局推寒假羽球體驗營 守護青少年遠離犯罪

桃園市龜山警分局在國立體育大學羽球館，舉辦115年寒假「羽球體驗營」活動。圖：警方提供

寒假期間是青少年在外活動的高峰期，容易發生犯罪或被害案件，為了倡導青少年從事有益身心健康的活動，桃園市龜山警分局在國立體育大學羽球館，舉辦115年寒假「羽球體驗營」活動，開放12歲至18歲的國、高中學生報名參加。

此次活動更邀請土地銀行甲組羽球隊單打教練梁華竣、全大運公開組冠軍游盛宇擔任活動講師。圖：警方提供

龜山分局表示，此次活動更邀請土地銀行甲組羽球隊單打教練梁華竣、全大運公開組冠軍游盛宇擔任活動講師，現場指導青少年羽球規則、動作及技巧等，報名反應熱烈，統計共有70名青少年報名參加，呼應該分局提倡青少年多加參與正當休閒活動之目的。

龜山分局長張鶴瓊表示，今(115)年的寒假自1月24日起至2月22日止，為期1個月，希望青少年多多從事有益健康的戶外活動，鼓勵青少年發揮才能，勇於追逐夢想，並呼籲家長及青少年朋友們可以善加運用「打詐儀表板」，掌握最新防詐資訊，共同提升防詐意識守護財產安全，共同營造讓家長安心，孩子開心的寒假生活，分局亦會持續積極查察不法危害，展現警方淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害的決心。

