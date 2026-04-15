全大運聖火抵高科大 授旗凝聚士氣與備戰決心

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【記者 王雯玲／高雄 報導】全國大專校院運動會聖火於4月15日傳遞至國立高雄科技大學建工校區，象徵運動精神薪火相傳。活動當日由國立中央大學副校長阮啓弘率聖火隊蒞校傳遞，高科大由校長吳忠信率領師生及各運動代表隊教練與選手齊聚一堂，展現備戰全大運的團隊士氣，為即將登場的全國賽事暖身。

中央大學聖火隊自高科大建工校區校門口進入校園後，先行抵達行政大樓川堂，進行莊重的聖火交接儀式，象徵全大運精神的延續與傳承；隨後由高科大聖火隊接力出發，展開環校巡禮，沿途師生熱情迎接。現場並安排競技啦啦隊帶來應援演出，為活動增添活力。緊接著舉行全大運授旗儀式，由校長吳忠信親自授旗，體育室主任李祐穎代表接受校旗，各代表隊包含網球、桌球、羽球、田徑、游泳、柔道、跆拳道、木球及空手道等隊伍齊聚一堂，在教練與選手共同見證下，象徵肩負學校榮譽與使命，凝聚團隊向心力與備戰決心。

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中央大學副校長阮啓弘於致詞時指出，本屆全國大專校院運動會以「無懼、永續」為核心精神，高科大為本次聖火傳遞在高雄的唯一一站，更具象徵意義；聖火象徵運動精神生生不息，並呼應賽會推動環境永續與世代傳承的理念。

高科大校長吳忠信表示，聖火點燃的不只是賽事，更是團隊的熱情與鬥志，期許所有選手全力以赴，在全大運舞台上發光發熱。體育室主任李祐穎表示，聖火傳遞不僅象徵體育精神的延續，也展現大專校院間的交流與情誼，期許代表隊在全國賽場上全力以赴、突破自我，爭取佳績，為校爭光。

本次聖火傳遞由國立中央大學規劃辦理，於4月13日自中央大學啟動，展開為期五天、串聯全台大專校院的接力行程，並依序推進至南部校園。活動透過校際接力串聯全國運動能量，不僅為全大運暖身，也凝聚各校對體育發展的共同認同；同時結合各校校園特色規劃傳遞路線，展現青年學子積極進取與團隊合作的精神風貌，提升賽會整體能見度與參與度。（圖／記者王雯玲翻攝）