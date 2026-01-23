全天候竊電挖比特幣 判賠台電3千多萬
（中央社記者趙麗妍台中23日電）鄭姓男子等人為節省挖掘比特幣的巨額電費，先後建置多處竊電礦場，全天候竊取電力，免除電力支出獲利，法院近日判決必須賠償台電公司新台幣3000多萬，管理礦場的2員工負連帶賠償責任。
台中地院判決書中指出，鄭姓男子等人為節省挖掘比特幣的巨額電費，先後建置多處竊電礦場。聘雇徐男與黃男協助管理其中4處竊電礦場，負責檢查、維修機台設備及線上遠端數據管理。各礦場24小時竊取電力，鄭男等人免除電力支出而獲利。
徐男辯稱因為低收入戶，僅擔任一般員工領取薪資，無犯罪意圖，未獲取分配利潤，被查獲時已離職，不清楚竊電情事。黃男辯稱，他只是領薪員工，初期不知情，知道竊電行為後即行離職，否認參與侵權行為。
台中地院認為，徐、黃竊電事實經刑事判決有罪在案。2人雖辯稱不知情，2人均為智識健全的成年人，管理礦場時間均長達半年以上，對於礦場長期以非法手段獲取大量電能的運作模式應有所察覺，認2人的辯解不足採信。
徐、黃受僱幫助竊電主嫌管理電力設備，屬於共同不法侵害他人權利，應負連帶損害賠償責任。因台電公司已與鄭男等人達成調解並領取部分賠償，經扣除已受償部分，台電減縮為請求3000多萬，應予准許。可上訴。（編輯：張銘坤）1150123
其他人也在看
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 60則留言
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 17則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 27則留言
新建豪宅蓋一半…失火「26樓如燒1炷香」空拍畫面曝！燃燒物找到了
預售階段恐影響房價！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒的通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；附近住戶憂心香港宏福苑大火168死重演，睡夢中聽見有人喊失火，連滾帶爬驚逃，火勢於3時許撲滅，無人傷亡。消防弟兄徒步上26樓，逐層布水線灌救，相當棘手。目前初判燃燒物為「雜物及板模」，詳細起火原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 5則留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
謊報稱「我爸被殺」 大批警爬窗救人烏龍一場｜#鏡新聞
新北樹林員警18日獲報凶殺案，報案人稱爸爸在住家被殺害，警方立刻動員，出動大批刑警、鑑識小組到場，並破窗入內搜索，但卻發現現場竟然是空屋，連家具都沒有，立刻依誣告罪將謊報的報案人逮捕。鏡新聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
三立採訪車撞進彰銀！駕駛重傷害送辦 勞動局要查出勤、勞檢
台北市中山區今（23日）下午3時許發生嚴重車禍，三立電視台一輛採訪車突失控衝進彰化銀行內，幾乎半截車身卡在室內，包含駕駛在內造成10傷，其中2重傷失去意識，仍在搶救中，林姓肇事駕駛已被帶回派出所偵訊，檢警擬定全案將朝重傷害罪嫌偵辦，另外，台北市勞動局也將調閱林姓駕駛在公司的出勤紀錄，確認排班值勤等狀況。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 2 天前 ・ 1則留言
超壯108公斤醉男急診打飛護理師 澄清醫院不忍了：通報依法究辦
台中中港澄清醫院傳出急診暴力！一名30歲、重達108公斤的酒後割腕男患者21日送醫，拒絕治療竟然下床追打醫師不成，還出重拳毆打男護理師，當場把他打飛到一旁病床。澄清醫院副院長蔡哲宏今天表示，護理師被打到腦震盪，短暫失去意識，臉部擦挫傷，視力模糊、頭暈、噁心想吐、頸部疼痛，目前住院治療，觀察頸椎是否受自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
勇消詹能傑衝火場殉職！弟弟也是消防員 聞噩耗返基隆辦後事
【緯來新聞網】基隆市樂利三街的「台北生活家」大型社區昨（21日）晚10時許發生火警，造成2死4傷慘劇緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
廂型車不讓硬切！一家4口過馬路嚇到 警：依法舉發
南投縣 / 綜合報導 又有汽車經過路口不禮讓行人事件，南投縣埔里鎮地理中心碑前面路口，4日下午，有一家四口要過馬路，一輛白色轎車停下車禮讓，另外一輛黑色廂型車卻硬要開過，媽媽嚇得趕緊牽住孩子，避免被車撞上，其他駕駛看到覺得太扯，氣得向警方檢舉，警方說，查核屬實將依法舉發，可開罰最高6000元罰鍰。行車紀錄器拍下，馬路左邊，爸爸媽媽帶著兩個孩子過馬路，一輛白色休旅車停下車禮讓，就在一家四口剛要穿越馬路，右前方一輛黑色廂型車，直接開過來，硬要從行人和等紅綠燈的汽車縫隙鑽過，媽媽趕快牽住孩子阻止孩子跑出去，等廂型車開過才敢繼續走。其他汽車駕駛看到覺得太離譜，向警方檢舉投訴，其他民眾也說，自己遇到也要檢舉不輕饒。民眾說：「會非常生氣，因為我會覺得說，這樣子會非常危險，如果他沒有看到的話，如果撞到我們怎麼辦，非常危險，他如果不小心，轉彎的時候撞到了，就會受傷。」汽車不讓行人硬要過的地點，就在南投埔里的地理中心碑前方路口，路口有紅綠燈和斑馬線，但黑色廂型車當時從紅磚處直接開出來，無視斑馬線和行人。南投縣警埔里分局第五組組長林文鴻說：「本案經查已有網路系統檢舉，查核屬實，將依法舉發。」警方說，車輛未禮讓行人可處最高6000元罰鍰，如果造成行人受傷，最高可罰3萬6000元並吊扣駕照，警方會持續巡查搭配科技執法，加強取締。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
完整傷者名單曝！三立採訪車恍神衝進中山彰化銀行釀10傷 3重傷送醫
警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。初步了10名傷者中3人重傷、中傷1人、6人輕傷。分別為一名年約40歲女子、意識不清、約5公分額頭撕裂傷送台大、一名年約40歲男子、意識不清、手腕撕裂傷、送台大、一名年約65歲女子、意識清醒、手指撕裂傷、送仁...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 發表留言
打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審
基隆市安樂區六合里最大型社區「台北生活家」昨晚間發生重大火警，1棟6層樓住宅的2樓約在晚間10時許起火。火勢迅速延燒，濃煙自2樓大量竄出，短時間內便充滿整個樓梯間與公共空間，現場能見度極低，情況相當危急。警消初步確認屋內仍有多名住戶受困後，立即採取分批背負空氣...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
新招！ 國際詐騙「轉接」國內規避語音警示 詐1500萬
刑事局電信偵查大隊近期破獲詐騙集團新型詐騙手法，詐團為了讓被害人接到國際詐騙電話，又不會聽到防詐語音警示，利用手機轉接功能，將國外的詐騙電話先打進國內詐騙機房，再轉接給國內民眾，藉此詐取被害人錢財，總...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
發錢了！「2項津貼」今入帳8000元 月底還有11筆錢發放時間一次看
勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，今（23）日為「國民年金保險老年基本保證年金」及「國民年金保險原住民給付」預定入帳日，符合資格者記得刷存摺確認。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
詹能傑3進火場給面罩殉職！三大疑點引議論 同袍揭「極端環境下判斷」
基隆市樂利三街「台北生活家」社區，21日深夜10時許發生火警， 41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場救員，最終疑因摘下面罩給予受困者，不幸殉職。有消防員指出，脫罩救人不符合救災救難原則恐是「極端環境下的判斷」。也有義消提出3點質疑，有待後續檢討釐清。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1則留言
勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小
不幸在基隆「台北生活家」社區大火中，因為3進火場救人殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑，目前在桃園市消防局服勤的弟弟詹庭豪，已經火速請假趕來，詹能傑的長官對部屬殉職也痛哭失聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言