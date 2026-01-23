全天候竊電挖比特幣 判賠台電3千多萬

（中央社記者趙麗妍台中23日電）鄭姓男子等人為節省挖掘比特幣的巨額電費，先後建置多處竊電礦場，全天候竊取電力，免除電力支出獲利，法院近日判決必須賠償台電公司新台幣3000多萬，管理礦場的2員工負連帶賠償責任。

台中地院判決書中指出，鄭姓男子等人為節省挖掘比特幣的巨額電費，先後建置多處竊電礦場。聘雇徐男與黃男協助管理其中4處竊電礦場，負責檢查、維修機台設備及線上遠端數據管理。各礦場24小時竊取電力，鄭男等人免除電力支出而獲利。

徐男辯稱因為低收入戶，僅擔任一般員工領取薪資，無犯罪意圖，未獲取分配利潤，被查獲時已離職，不清楚竊電情事。黃男辯稱，他只是領薪員工，初期不知情，知道竊電行為後即行離職，否認參與侵權行為。

台中地院認為，徐、黃竊電事實經刑事判決有罪在案。2人雖辯稱不知情，2人均為智識健全的成年人，管理礦場時間均長達半年以上，對於礦場長期以非法手段獲取大量電能的運作模式應有所察覺，認2人的辯解不足採信。

徐、黃受僱幫助竊電主嫌管理電力設備，屬於共同不法侵害他人權利，應負連帶損害賠償責任。因台電公司已與鄭男等人達成調解並領取部分賠償，經扣除已受償部分，台電減縮為請求3000多萬，應予准許。可上訴。（編輯：張銘坤）1150123