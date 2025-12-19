全套變裝「耶誕老公公」免費入園！六福村推2大優惠 還有跨年煙火秀

隨著耶誕節的腳步逐漸逼近，六福村主題遊樂園推出了一系列令人期待的節慶活動，讓遊客在這個年末時光中盡情享受歡樂。從12月25日至12月28日，六福村推出了兩大耶誕限定專案：「耶誕節快樂」與「耶誕響叮噹」，為遊客帶來超值的入園優惠。

▲ 活動期間，全身變裝成耶誕老公公_耶誕老婆婆即可免費入園。（圖／六福村）

在這段期間，只要全套變裝成耶誕老公公或耶誕老婆婆，即可免費入園，讓遊客能夠以最具儀式感的方式迎接耶誕佳節。而對於那些只想簡單感受節慶氛圍的遊客，頭戴耶誕帽入園也能以優惠價599元購票入園，讓節慶造型成為入園的最佳通行證。

廣告 廣告

不僅如此，六福村自11月22日起推出的「黑色耶誕」慶典，則以其獨特的暗黑奇幻風格吸引了眾多遊客的目光。這場顛覆傳統的耶誕體驗，結合了園區內的眾多遊樂設施、12米高的絢麗夜光霓虹耶誕樹，以及耶誕壞公公坎卜斯的限定表演，成為年輕族群與親子旅客的熱門選擇。這股熱潮將持續至12月31日，並以年度跨年重頭戲「六福跨年 YA！派對 High 翻樂園夜」為活動畫下最High的句點。

▲ 樂園夜將施放300秒絢麗煙火，搭配園區12米高的夜光霓虹耶誕樹與精彩跨年演出。（圖／六福村）

今年的跨年夜，六福村特別規劃了精彩的舞台演出與跨年倒數活動，邀請了影歌雙棲女神、國民姊姊曾沛慈現場熱唱，為遊客帶來一場視聽盛宴。此外，園區還將施放長達5分鐘的跨年煙火秀，璀璨的煙火將點亮夜空，為新的一年帶來滿滿的祝福。

▲ 曾沛慈將於「六福跨年 YA！派對 High 翻樂園夜」登台演出。（圖／六福村）

為了讓遊客能夠輕鬆參與這場盛大的跨年活動，六福旅遊集團特別於12月31日當天加開了往返台北－六福村的接駁專車。這些專車將配合「六福跨年 YA！派對 High 翻樂園夜」的活動時程，從早上一路服務至跨年後凌晨，提供多個班次往返，讓遊客無需擔心交通問題，安心盡情狂歡。實際抵達時間將依當日交通狀況彈性調整，確保每位遊客都能順利參與這場年度盛會。

六福村表示，從耶誕變裝優惠、黑色耶誕的沉浸式節慶氛圍，到跨年夜的演唱會與煙火秀，再加上貼心加開的接駁車服務，這一系列活動的設計就是希望讓遊客從耶誕一路玩到跨年，在六福村留下最難忘的年末回憶。六福村誠摯邀請大小朋友把握歲末時光，一起到六福村High翻樂園夜，迎向嶄新的2026年。更多詳情請洽六福村官網，讓我們一起在這個耶誕與跨年季節，創造無限的歡樂與美好回憶！

更多eNews報導

日圓甜甜價再現！今早出現「0.2019」 10萬台幣換出近50萬日圓

賀瓏「公開天殘遺書」掀議！友人怒揭真相 凱莉不捨5字力挺被讚爆